La compagnia del cigno 3 ci sarà?/ Anticipazioni: “Tante storie da raccontare…”

Domenica 16 maggio, in prima serata, Raiuno trasmette l’ultima puntata de La compagnia del cigno 2. In attesa di scoprire come si concluderanno le vicende dei vari protagonisti, il pubblico della rete ammiraglia della Rai si chiede se, in futuro, ci sarà la terza stagione della fiction con Alessio Boni e Anna Valle. Per il momento non ci sono ancora annunci ufficiali da parte della Rai e della produzione.

ANTICIPAZIONI LA COMPAGNIA DEL CIGNO 2/ Ultima puntata 16 maggio: il dubbio di Matteo

Tuttavia, la terza stagione de La compagnia del cicgno non è da escludere. Gli ascolti sono stati in linea con quelli della prima stagione e, in futuro, si potrebbe decidere di concedere ancora spazio alla musica classica, ma soprattutto alle storie dei giovani protagonisti alle prese con importanti cambiamenti nella propria vita. In attesa di un annuncio ufficiale, ad alimentare le speranze dei fans sono il regista Ivan Cotroneo e l’attore Leonardo Mazzarotto.

LA COMPAGNIA DEL CIGNO 2/ Anticipazioni e diretta 9 maggio: l’arresto di Luca

La compagnia del cigno 3 si farà? Leonardo Mazzarotto: “E’ possibile”

Il regista Ivan Cotroneo, sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, pensando alla possibilità di realizzare La compagnia del cigno 3, ha detto: “È una storia corale e io e Monica (Rametta ndr) riteniamo che quello della musica classica sia un mondo meraviglioso con ancora tante storie da raccontare”. Sulla stessa lunghezza d’onda è l’attore Leonardo Mazzarotto che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, ha detto: “Che io sappia la possibilità c’è. Mi spiego. Nel finale la sceneggiatura lascia un’apertura possibile. Mi piacerebbe fare anche la terza stagione. Per me questa serie è un pezzo di cuore e le persone che ne fanno parte sono diventate tutte importantissime per me. Però non dipende dalla mia volontà. Bisogna ancora aspettare un po’ per avere notizie precise”.

LEGGI ANCHE:

LA COMPAGNIA DEL CIGNO 2/ Anticipazioni e diretta 2 maggio: finale tragico per Kayà

© RIPRODUZIONE RISERVATA