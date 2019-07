La cucina del cuore/ Video, su Canale 5 il film con Shawn Roberts (31 luglio 2019)

La cucina del cuore è un film di produzione statunitense che sarà trasmesso oggi, 31 luglio, da Canale 5 nel pomeriggio dalle ore 16.30. La pellicola è una commedia del 2014 che si intreccia coi generi family e sentimentali diretta dal regista Ron Oliver e distribuita da Craig Anderson Productions, The Hallmark Channel. Il cast è formato da attori perlopiù non conosciutissimi, tranne che per Danielle Panabaker ricordata soprattutto per la sua partecipazione nel divertentissimo I miei, i tuoi, i nostri. La pellicola vede infatti presenti nomi come Shawn Roberts, Pascale Hutton, Karen Holness, Nelson Wong, Laura Soltis, Lori Ann Triolo, Peter DeLuise, Amos Mitchell, Ahmed Muslimani, Brent McLaren e Patti Allan. La sceneggiatura del film è stata messa nelle mani di Michael J. Murray, la fotografia in quelle di C. Kim Miles, il montaggio è stato curato da Tony Dean Smith e infine le musiche sono del grandissimo Peter Allen, che ricordiamo aver musicato anche altre pellicole cinematografiche come Dennis la minaccia del Natale del 2007.

La cucina del cuore: la trama del fim

La protagonista del film La cucina del cuore è Lauren Hennessey (interpretata da Danielle Panabaker), una grandissima amante della cucina che è riuscita a spaccare nel mondo del food blogger e che lavora per un magazine gastronomico. Il suo sogno è però da sempre quello di frequentare la prestigiosa scuola Cordon Bleu di Parigi e, per farlo, si troverà costretta a diventare ghost writer per uno chef televisivo dal nome Dexter Durant(Shawn Roberts) alla ricerca di qualcuno che scriva per lui un libro di ricette. I due cominciano così a collaborare e dalla collaborazione nasceranno numerosi scontri, incomprensioni e litigi. Lauren dovrà infatti fare i conti con la superbia dello chef e la sua arroganza, elementi per niente semplici da gestire soprattutto per una collaborazione lavorativa. I due però, uniti dalla stessa passione, capiranno infine di avere molte cose in comune: il carattere dolce e sensibile di Dexter, spesso nascosti dalla sua altezzosità, finiranno per conquistare il cuore di Lauren e tra i due sboccerà l’amore.

Il trailer del film “La cucina del cuore”





© RIPRODUZIONE RISERVATA