La Custodia, Rai 3/ Trama del film d’animazione sui diritti dei bambini

La Custodia è un capolavoro dell’animazione, diretto dal maestro italiano del genere Maurizio Forestieri che andrà in onda per la prima volta oggi, venerdì 31 dicembre, su Rai 3 a partire dalle 15,20. I personaggi principali sono due ragazzi Fadi e Naila. Il film viene introdotto da una frase nel trailer che è tutta un programma: “il diritto al futuro di ogni bambino è il dovere di ogni civiltà”. Sono parole che ci indirizzano nella visione di un’opera istruttiva e che ha un forte senso di giustizia.

La Custodia, la trama del film: scappare da un paese in guerra

La storia de La Custodia narra la vicenda di un ragazzo di nome Fadi, che in un luogo e in un periodo storico non definiti, scappa dal suo paese in guerra portando con sè la custodia di un violino dal quale non si separa mai. Il ragazzo viaggia in compagnia di altri viaggiatori e affronta insieme a loro un percorso fatto di insidie e ostacoli. Durante il suo lungo viaggio Fadi incontra una ragazza a tratti misteriosa di nome Naili e un gruppo composto da altri ragazzi che non gli rendono facile il cammino. Dopo un pericoloso naufragio, finalmente arrivano alla meta tanto desiderata del loro viaggio, la terra di Spes. I viaggiatori, purtroppo, si ritrovano di fronte ad un muro che sempre difficile da superare, ma in realtà, non tutti i muri sono difficili da affrontare.

