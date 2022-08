La Dama Velata anticipazioni quarta puntata 21 agosto/ La contessa sta male e Guido..

La Dama Velata, anticipazioni replica del 20 agosto, quarta puntata: la “missione” del Conte Guido

Questa sera, domenica 21 agosto, riprende l’appuntamento con la Dama Velata. Si riparte dalla quarta puntata, con due episodi che si preannunciano a dir poco turbolenti. Le anticipazioni rivelano che il conte Guido Fossa torna da Bruges dopo essere riuscito a ottenere un finanziamento importante dalla Baronessa De Blemont. Il denaro servirà per far partire un progetto a cui tiene molto.

STATION ELEVEN/ La serie tv post-apocalittica con al centro la cultura

Ben presto però capirà di essere caduto in un tranello, in quanto la Baronessa ha stipulato un patto con Adelaide e Cornelio. Di che si tratta nello specifico? A quanto pare il contratto firmato da Guido prevede che se il Conte non restituirà i soldi nei tempi stabiliti, il setificio diverrà di proprietà della Baronessa De Blemont.

Superman e Lois 3 ci sarà?/ Anticipazioni: Jordan Elsass non sarà più Jonathan Kent

Anticipazioni quarta puntata la Dama Velata: Aurora è scomparsa ma…

Come se non bastasse Clara comincia a sospettare di Guido e la Baronessa e teme che lui possa tradirla con lei. L’uomo nega tutto, ma in realtà quando è stato a Bruges ha baciato con passione la donna. Matteo nel frattempo fa una dichiarazione alla Contessa, mentre la piccola Aurora, la figlia di Clara e Guido, sembra sparita nel nulla. Stando alle anticipazioni, buona parte della quarta puntata de La Dama Velata verterà poi sulle ricerche della piccola, sulle cui tracce si troverà proprio Matteo. Nel frattempo Clara e Guido…

LEGGI ANCHE:

Superman e Lois, anticipazioni ultima puntata 20 agosto/ L'incubo di Superman

© RIPRODUZIONE RISERVATA