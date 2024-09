Con l’arrivo dell’autunno è possibile introdurre nella nostra dieta alimentare alcuni dei prodotti tipici di questo periodo, e vi diciamo subito che sono davvero tanti, buoni e soprattutto salutari. Il primo che ci viene in mente quando si pensa alle foglie che cadono, alle “copertine” e alla pioggia, è ovviamente la zucca, il simbolo di Halloween, ma non è l’unico cibo che possiamo sfruttare durante una classica dieta dell’autunno, anche se ovviamente è vivamente consigliato viste le sue numerose proprietà, a cominciare dal fatto di essere ricco di vitamine A e C.

Sono moltissimi i prodotti di questa stagione che possiamo introdurre nel nostro piano alimentare, ricordando sempre che chiunque volesse mettersi a dieta o comunque volesse seguire un regime particolare, è sempre bene che si rechi prima da un medico specialista per ottenere tutti i consigli più corretti. Insomma, come vi ripetiamo più volte, no al fai da te e soprattutto attenzione alle cosiddette diete di moda, quelle che in genere vengono pubblicizzate sui social e che vi promettono di perdere tanto peso in pochi giorni.

DIETA DELL’AUTUNNO: CARCIOFI E MELE

Come ci ricordano i nutrizionisti, è sempre bene introdurre nella dieta i prodotti di stagione e le ragioni sono ovvie: gli alimenti sono freschi, anzi, freschissimi, quindi non hanno bisogno di conservanti e sono più salutari. Inoltre, sono più economici in quanto chi li produce deve semplicemente “sfruttare il periodo”.

Ma quali sono questi cibi da introdurre in una dieta tipica dell’autunno? Pensiamo ad esempio al carciofo, che solitamente viene consumato sott’olio o sott’aceto e che è ricco di fibre, quindi perfetto per il nostro intestino. Un altro must sono le mele (che di solito consumiamo tutto l’anno), ma che sono ricche di sostanze fitochimiche e antiossidanti in grado di ridurre lo zucchero nel sangue. Mangiare una mela ci regala inoltre una sensazione di sazietà: quando si ha fame ma non è l’ora di pranzo o cena è perfetta.

DIETA DELL’AUTUNNO: DALLA MELAGRANA ALLE PERE

Senza dubbio meno diffuso ma non per questo meno gustoso, il melograno, o meglio, la melagrana, il suo frutto. Viene considerato fra i prodotti migliori per perdere peso, così come si legge su runnersworld.com, e anche in questo caso è un prodotto ricco di fibre. Grazie ai suoi semi, inoltre, si può meglio recuperare dopo un allenamento di conseguenza è perfetto per gli sportivi. Bene anche la pera, che contiene pochissimi grassi, così come le patate dolci, che contengono ferro, vitamina A e magnesio.

La dieta dell’autunno ci regala anche il cavolfiore, che può essere cucinato in mille modi, e occhio anche alla Pastinaca, che è molto simile alla carota e che contiene moltissime vitamine, dalla B alla CE arrivando fino alla K, nonché il potassio. Anche in questo caso chi se ne ciba si sazia ed inoltre ha anche un effetto diuretico. Infine segnaliamo i funghi, le barbabietole e i cavoletti di Bruxelles, altri prodotti tipici di questo periodo che non dovrebbero mai mancare sulle vostre tavole.