Sconfiggere il diabete 2 con la dieta, precisamente con un piano alimentare a base di frullati, zuppe e barrette. Questo quanto riferisce la BBC citando una dieta da 900 calorie giornaliere proposta dall’NHS, il servizio sanitario nazionale inglese. Non è facile sottoporsi a questo regime alimentare visto che per mesi bisogna introitare di fatto pochissimo cibo solido, ma sembrerebbe essere decisamente importante nella lotta al diabete, così come pubblicato anche su The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Virus Chandipura (Chpv), allarme in India: 51 casi/ "Colpisce cervello bambini": niente farmaci né vaccini

Inoltre è emerso che la dieta di questo tipo sia risultata molto indicata per la perdita di peso, visto che un terzo dei soggetti che si sono sottoposti a questo piano alimentare hanno perso circa 16 chilogrammi, oltre che vedere il diabete in remissione. Il programma dietetico in questione si chiama shake and soup e la particolarità è che è interamente finanziato dalla NHS, di conseguenza chi vuole seguirlo non deve sostenere alcuna spesa e ciò rappresenta senza dubbio un incentivo in più a seguire questo piano di alimentazione.

Commissione Covid, nominati 15 membri al Senato: nomi, chi sono/ Inchiesta sul Governo Conte: cosa prevede

DIETA CONTRO IL DIABETE DELL’NHS: CONTRASTA ANCHE L’OBESITA’

Inoltre, nel seguire questo regime alimentare, le persone vengono consigliate sugli esercizi fisici migliori, con l’aggiunta del supporto del medico di base. Per gli esperti si tratta di una opportunità unica che può davvero migliorare la vita delle persone diabetiche, ma è necessario seguirla con perseveranza e costanza, un po’ come avviene normalmente per qualsiasi altro piano alimentare o attività fisica. Tra l’altro sono tanti i risvolti positivi di questo regime, a cominciare dal contrasto all’obesità, con la possibilità di perdere peso, come già detto sopra.

FINE VITA/ "Non dimentichiamoci di Giovanni Paolo II, nemico vero di ogni ambiguità"

“L’obesità è una delle maggiori minacce per la salute nel Regno Unito e sarà una delle sfide più grandi e costose per i sistemi sanitari a livello mondiale, quindi vedere risultati così incoraggianti dal nostro programma dimostra che l’obesità può essere affrontata di petto”, ha affermato la dottoressa Clare Hambling, direttrice della clinica nazionale per il diabete e l’obesità del Servizio sanitario nazionale (NHS).

DIETA CONTRO IL DIABETE DELL’NHS: PER CHI È INDICATA

Il piano alimentare in questione, come precisa la BBC è indicato per persone di età compresa fra i 18 e i 65 anni che hanno ricevuto una diagnosi di diabete di tipo 2 negli ultimi sei anni. Inoltre è necessario avere una indice di massa corporea superiore ai 27 kg/m2 o di 25 kg/m2 se appartenenti a gruppi etnici neri, asiatici e altri.

Fra coloro che hanno deciso di seguire la dieta a base di frullati contro il diabete anche Marie Laing, che parlando con la BBC News ha spiegato di aver perso più di 130 chilogrammi mangiando zuppe e frullati: “Questo programma di remissione non è una dieta, è un cambiamento di stile di vita. Imparare a conoscere il tuo corpo, come il cibo ti influenza, perché hai voglia di cibo, come dovresti fare esercizio… e non ti impedisce di avere nulla”.