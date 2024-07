Inizierà domani, 1 agosto 2024, l’atletica alle Olimpiadi 2024 di Parigi di conseguenza nei prossimi giorni scenderà in pista uno degli atleti azzurri più attesi dei giochi olimpici della Ville Lumiere, leggasi Gimbo Tamberi, protagonista di una dieta super per arrivare tirato a lucido all’appuntamento. Superato lo choc dopo aver perso la fede durante la cerimonia inaugurale, il campione del mondo 2021 è pronto a tornare in pista e a saltare più in alto di tutti e per presentarsi super in forma all’appuntamento, così come già dimostrato dall’euforia durante la cerimonia di apertura di sabato scorso, ha appunto deciso di seguire un piano alimentare ad hoc.

Ovviamente prepararsi per una Olimpiade non richiede solamente un grande allenamento fisico e mentale ma anche una dieta apposita per fare in modo di arrivare all’appuntamento con tutto che è “inutile” del nostro corpo umano, ridotto ai minimi termini, in poche parole il grasso non buono.

DIETA TAMBERI OLIMPIADI 2024: CARNE MAGRA E PROTEINE

Ecco perché Gimbo Tamberi ha seguito una dieta personalizzata che gli ha permesso di perdere ben 5 kg in meno di un mese. Attenzione, se anche a voi, leggendo queste righe, vi è venuta voglia di seguire un piano alimentare molto rigido, sappiate che dovrete recarvi da un nutrizionista o comunque da un medico specialistica, evitando di farvi da voi la vostra dieta, cosa assolutamente sconsigliata.

Detto questo, che cosa ha mangiato Gimbo Tamberi nella sua dieta per le Olimpiadi 2024? Non sono stati svelati gli alimenti nel dettaglio ma stando a quanto fa sapere Men’s Health si sa che il saltatore ha seguito un piano di alimentazione senza grassi e senza neanche carboidrati, quindi zero pasta per quasi un mese: meriterebbe la medaglia d’oro solo per questo. Ha invece mangiato tante proteine, che si trova ad esempio nei legumi e nelle verdure, nonché tante carne magra e nel contempo bianca, quindi non carne rossa. Infine, non poteva mancare nel piatto la verdura.

DIETA TAMBERI OLIMPIADI 2024: DA 82,5 KG A 77,5

Nel contempo la dieta di Tamberi in vista delle Olimpiadi ha goduto anche di un piano di integrazione e alla fine il campione olimpico ha raggiunto il peso prestabilito, leggasi 77,5 chilogrammi rispetto agli 82,5 kg dei 24 giorni prima. Questa dieta, come vi abbiamo già accennato prima, è sconsigliabile ad una persona “normale” tenendo conto che un atleta come Tamberi è seguitissimo da allenatori, medici e nutrizionisti vari, di conseguenza è stato accompagnato in questo complicato percorso di riduzione del peso e non lasciato da solo.

Anche lo stesso saltatore ha parlato di una “dieta estrema” di conseguenza assolutamente sconsigliata per noi “umani”. Il consiglio dei dietologi è sempre lo stesso comunque: cibo sano, fresco, non lavorato ne industriale, in quantità giuste e poco condito, e soprattutto, sempre unito ad un’attività fisica adeguata all’età, e non una vita sedentaria che non può essere altro che deleteria.