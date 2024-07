CHI SONO I PORTABANDIERA PER L’ITALIA ALLE OLIMPIADI PARIGI 2024?

Oggi venerdì 26 luglio ci attende la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024, che sarà decisamente speciale perché si svolgerà per la prima volta fuori dallo stadio, ma naturalmente rimarranno tutti i riti tradizionali come la sfilata di tutte le delegazioni nazionali e allora ci si può chiedere chi sono i portabandiera per l’Italia, una scelta che il CONI in verità ha ufficialmente comunicato già oltre tre mesi fa, indicando i nomi di Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo, quindi una coppia uomo-donna come già era stato a Tokyo, in quel caso con Elia Viviani e Jessica Rossi.

Criterio fondamentale per essere portabandiera per l’Italia alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Parigi 2024 era quello di essere già stati in carriera campioni olimpici, come sottolineato dal presidente Giovanni Malagò. Questo ad esempio ha decretato l’esclusione di Jannik Sinner, tra gli uomini c’era stata grande incertezza tra Gianmarco Tamberi e un altro fenomeno dello sport italiano, cioè Gregorio Paltrinieri, ma infine la scelta è caduta sul saltatore in alto, insieme alla fiorettista per sventolare stasera il Tricolore consegnato loro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

GIANMARCO TAMBERI E ARIANNA ERRIGO, ECCO CHI SONO I PORTABANDIERA PER L’ITALIA

Si tratta di due dei campioni più affermati del nostro sport, ma comunque ricordiamo chi sono i portabandiera per l’Italia verso la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024. Gianmarco Tamberi ha vinto tutto nella sua carriera: l’oro olimpico condiviso con Mutaz Essa Barshim a Tokyo, gli ori mondiali sia indoor sia all’aperto, stessa cosa pure agli Europei senza dimenticare la Diamond League, inoltre Gimbo sarà il primo portabandiera dell’atletica leggera da Pietro Mennea a Seul 1988 e questo sarà un riconoscimento quindi pure “collettivo” per i cinque ori della regina degli sport negli scorsi Giochi.

Il palmares è praticamente sterminato per Arianna Errigo, che alle Olimpiadi è stata finora oro nel fioretto a squadre a Londra 2012, bronzo sempre nel fioretto a squadre a Tokyo 2020 e argento nell’individuale a Londra 2012 e vanta poi l’impressionante dato di 24 ori e 43 medaglie complessive fra Mondiali ed Europei di scherma. La monzese inoltre l’anno scorso è diventata mamma di due gemelli, Mirea e Stefano, tornando subito dopo a cogliere risultati straordinari in pedana, per cui la scelta di Arianna Errigo come portabandiera per l’Italia vuole anche lanciare un messaggio da questo punto di vista.