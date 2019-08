La dieta per i reni sani/ Cibi consigliati: cosa evitare assolutamente?

Esiste una dieta per mantenere sani i reni? In realtà non si tratta di un vero e proprio regime alimentare, quanto piuttosto dei consigli su cibi da mangiare e altri da evitare assolutamente. I reni sono organi fondamentali per la nostra salute, svolgono infatti un ruolo fondamentale nel filtraggio del sangue. Sicuramente da evitare sono cibi troppo salati ed è importante anche quanto e cosa si beve. Consumare poca acqua li indebolisce, ma dall’altro lato consumarne quantità eccessive li sforza troppo. Bisogna dunque essere equilibrati evitando di andare troppo in là quando ci si siede a tavola. Inoltre bisogna vedere anche lo stato di salute che varia da individuo a individuo. Per esempio chi già soffre di alcune malattie renali potrebbe trovarsi ad avere problemi con il consumo di potassio o fosforo.

La dieta per i reni sani, ecco cosa mangiare

Ci sono una serie di alimenti per rendere la dieta sana per i nostri reni. La cipolla favorisce molto questi organi, perché porta all’eliminazione dell’acido urico ed è inoltre fonte di vitamina B6, vitamina C e magnesio. L’olio d’oliva invece, soprattutto se extravergine, è fonte di grassi cosiddetti buoni che aiutano ad eliminare il colesterolo cattivo. Le mele hanno dei poteri antinfiammatori e dunque diminuiscono il rischio di malattie renali. Tra gli alimenti depurativi poi ci sono anche i mirtilli e l’ananas. Rape, rucola e peperoni invece sono povere di potassio e dunque adatti a persone che già hanno dei problemi.

