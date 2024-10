La dieta può dare una grandissima mano contro la depressione e ne è convinto il professor Daniel Amen, neurologo californiano che è molto seguito sui social, a cominciare da TikTok. Come si legge sul sito de Il Corriere Adriatico lo stesso consiglia una dieta evitando il cibo spazzatura, e di contro, con vitamine e Omega 3 per appunto evitare di cadere in una delle piaghe dei tempi moderni, e non solo, come quella della depressione.

Stando a quanto sostiene Amen, così come si evince da uno dei suoi ultimi filmati apparsi online, evitare i cibi ultra processati, quindi praticare una dieta che sia più sana ed equilibrata, può proteggere dalla depressione. Daniel Amen non è il primo che sottolinea questa associazione fra cibo e mente, visto che sono diversi gli studi secondo cui vi sarebbe un collegamento diretto fra il nostro cervello e l’intestino.

DIETA SANA CONTRO LA DEPRESSIONE: IL LINK FRA CERVELLO E INTESTINO

Del resto anche voi avrete sentito sicuramente proferire la frase: “La pancia è il nostro secondo cervello”, di conseguenza quando siamo agitati o qualcosa ci turba facciamo fatica ad esempio a mangiare o a digerire. Fra cervello e intestino, sottolinea ancora Il Corriere Adriatico, è esiste un processo di comunicazione che riguarda i nervi e i segnali chimici: il primo emette dei segnali all’intestino, “dicendogli” di prepararsi alla digestione, ma su questo processo può mettersi di traverso lo stress che potrebbe causare dei problemi gastro intestinali.

Di conseguenza è lo stesso intestino che può influenzare la salute del cervello attraverso il microbioma intestinale, che altro non è se non quell’insieme di batteri ma anche funghi e virus che si trovano appunto in quella parte del corpo umano, e che nel contempo produce delle sostanze chimiche che possono alterare le funzioni cerebrali. Tutto ciò va ovviamente ad influire sull’umore di una persona.

DIETA SANA CONTRO LA DEPRESSIONE: QUANDO SI MANGIA TROPPO E MALE…

Immaginatevi di aver mangiato troppo e di sentirvi pesanti, sicuramente non sarete felici e sorridenti, o peggio, se avete fatto una congestione o una indigestione, o ancora, se avete assunto troppe calorie magari in estate, con un clima superiore ai 30 gradi. Tutti esempi di come ciò che mangiamo e il nostro intestino vanno ad incidere negativamente sul nostro organo cognitivo.

Alla luce di ciò Daniel Amen consigli una dieta a base di cibi sani, come ad esempio frutta e verdura, ma anche fibre e proteine, alimenti che sono all’opposto dei cibi ultraprocessati, che contengono troppe calorie, troppi grassi e troppi zuccheri. Secondo uno studio del 2023 della scuola Harvard TH Chan, chi si alimenta con cibo spazzatura in maniera frequente ha il 50% di possibilità in più di cadere in depressione, oltre ovviamente a tutte le altre patologie legate al cuore, stomaco, fegato e via discorrendo. Per Amen, infine, è sempre fondamentale il movimento: “Camminare velocemente per 45 minuti quattro volte a settimana”.