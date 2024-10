La dieta Mediterranea è estremamente diffusa in tutto il mondo, a cominciare dall’Italia, la patria dello stesso regime alimentare e sano. Ma quanti sono i nostri connazionali che la seguono come andrebbe fatto, quindi a regola d’arte? Stando a quanto riguarda Vogue solamente poco più del 10 per cento, precisamente 13 su 100 a seconda di alcuni studi recenti. Un dato poco confortante che sottolinea come vi sia ancora molto confusione su cosa sia la dieta Mediterranea e quindi su come seguirla al meglio.

La prima cosa da sapere è che si tratta di un piano alimentare sano ed equilibrato che può aiutare a contrastare numerose patologie, spesso e volentieri anche gravi, come ad esempio diabete e tumori, ma deve appunto essere praticato nel modo corretto, altrimenti rischia di essere efficace solo a metà o di non esserlo assolutamente. Ci viene quindi in aiuto il dottor Edoardo Mocini, che sempre allo stesso portale online ha segnalato quali sono gli errori maggiormente commessi dagli italiani, dando quindi i suoi preziosi consigli per vivere al meglio la dieta mediterranea.

DIETA MEDITERRANEA:” PRENDETEVI DEL TEMPO”

L’esperto riconosce che questo piano alimentare sano ed equilibrato richiede un certo tempo e una certa organizzazione, che vanno in contrasto con la vita frenetica di oggi, ma se si vuole mangiare bene ed essere in salute bisogna cercare di ritagliarsi del tempo per una spesa adeguata e nel contempo per cucinare. Secondariamente bisogna fare molta attenzione alla carne, con il professore che ricorda che nel nostro Paese c’è un eccesso di consumo di carne così come di affettati, alimenti che ovviamente non fanno bene al nostro corpo e che “cozzano” contro la dieta mediterranea.

Si passa quindi ai consigli riguardanti quali cibi scegliere, a cominciare da verdura, cereali integrali, frutta e acqua, almeno 5 porzioni al giorno. Con più moderazione troviamo il pesce, le uova, le carni magre, i latticini e i legumi. Infine occhio a quei cibi da evitare o comunque da consumare con molta moderazione come la carne rossa, ma anche i dolci.

DIETA MEDITERRANEA: LA QUARTA E LA QUINTA REGOLA

La quarta regola per una corretta dieta mediterranea riguarda il bilanciamento a tavola fra proteine, grassi e carboidrati, di modo da ottenere sempre il nutrimento più corretto. Ad esempio, per un pasto tipico, possiamo scegliere i cereali integrali da abbinare a legumi o pesce (proteine), e tante verdure. Infine il quinto consiglio, quello di non fermarsi ai pasti, visto che la dieta mediterranea include anche il movimento fisico e in generale il vivere sano.

E’ quindi importante mettere in tavola gli alimenti più sani, freschi e di stagione, ma nel contempo, è fondamentale associare il movimento, come ad esempio una camminata veloce di almeno mezz’ora per almeno 3 giorni, oppure, la cyclette o una corsa, sempre della stessa durata, per evitare quello che storicamente è considerato il nemico numero uno del nostro corpo, leggasi la vita sedentaria.