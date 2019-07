La doppia immagine dei miei desideri/ Su Rai 2 il film con Vanessa Marcil (27 luglio)

La doppia immagine dei miei desideri riempie la prima serata di Rai 2 di oggi, 27 luglio 2019, a partire dalle 21.05. Si tratta di un film appartenente al genere thriller, uscito nel 2018, e interamente prodotto negli Stati Uniti dove è stato lanciato nelle sale cinematografiche con il titolo originale di Bad Tutor. La regia di questo film molto avvincente è affidata a Jeff Hare, che pur trovandosi alle prime esperienze dietro la macchina da presa è riuscito ad ottenere delle buona performance. Il cast è molto ricco e presenta diversi attori emergenti, affiancata da alcuni volti noti del grande schermo, tra i quali ricordiamo Vanessa Marcil, Alex Frnka, Charles Hittinger, Ian Ward, Ben Reed, Stephanie Pearson, Delanie Fischer, Lorrena Magana e Ashton Smiley, solo per indicare alcuni nomi.

La doppia immagine dei miei desideri, la trama del film

La trama de La doppia immagine dei miei desideri racconta la storia di Karen, una mamma single, che oltre al lavoro dedica la sua intera vita all’educazione della figlia Emily e che ha come principale obiettivo il conseguimento del diploma e quindi il trasferimento al college della ragazza. Ben presto però si preoccupa per l’andamento scolastico della figlia e decide per questo motivo di trovare un aiuto con la scuola, assumendo un insegnante privato che le fornisca delle lezioni: Devin. Quest’ultimo però inizia a manifestare in breve tempo degli atteggiamenti ossessivi nei confronti di Emily. Il motivo risale al suo passato ed in particolare al fatto che la donna assomigli in maniera impressionante alla sua vecchia fidanzata e che lui ha dovuto lasciare. Gli eventi ben presto faranno capire che la ragazza di Devin non è stata lasciata ma in realtà è morta in circostanze non del tutto chiare su una scogliera.

