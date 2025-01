La Famiglia Addams 2, Italia 1: scopriamo il cast del sequel

Lunedì 6 gennaio, andrà in onda, alle ore 16:20 su Italia 1, la commedia di genere grottesco prodotta nel 1993 e intitolata La famiglia Addams 2, sequel dell’omonimo film che ha ottenuto uno straordinario e incredibile successo negli anni precedenti. La pellicola, infatti, è il secondo capitolo che vede come protagonista la famiglia più divertente e spaventosa della storia cinematografica. Anche in questa occasione la regia è affidata a Barry Sonnenfeld, il regista che ha diretto anche il primo capitolo della saga.

Il cast principale è composto nuovamente dagli attori de “La famiglia Addams” (1991), in particolare: Raúl Juliá, diventato famoso a livello internazionale proprio grazie al ruolo di Gomez; Anjelica Huston, che aveva raggiunto il successo all’inizio degli anni ’80 con “Il postino suona sempre due volte”; Christopher Lloyd, noto per il ruolo di “Doc” nella saga di “Ritorno al futuro” e per quello del giudice Morton in “Chi ha incastrato Roger Rabbit”; Christina Ricci, ritornata proprio recentemente in un altro progetto legato alla famiglia Addams, nella serie tv Netflix “Mercoledì” nel ruolo di Marilyn Thornhill; Jimmy Workman, nei panni del piccolo Pugsley; Carel Struycken, celebre per le sue diverse interpretazioni di esseri giganti, come nella serie tv “I segreti di Twin Peaks”; infine, John Franklin ritorna nei panni del cugino It.

Trama La Famiglia Addams 2: nuove avventure per Gomez e Morticia

La Famiglia Addams 2 inizia con un nuovo evento sensazionale: è nato il piccolo Pubert, il terzo figlio di Gomez e Morticia (rispettivamente Raúl Juliá e Anjelica Huston). Quest’ultima decide di assumere una tata di nome Debbie (Joan Cusack) che l’aiuti nella gestione del nascituro ma, sopratutto, impedisca a Mercoledì (Christina Ricci) e a Puglsey (Jimmy Workman) di eliminare il loro fratellino, di cui sono estremamente gelosi. Debbie è una giovane allegra e molto dolce, e lo zio Fester (Christopher Lloyd) finisce inevitabilmente per innamorarsi di lei.

Ben presto però scopriremo che quella che sembra una ragazza come tante altre, forse anche un po’ ingenua, in realtà è una truffatrice professionista conosciuta con lo pseudonimo di “Vedova Nera”. Debbie, infatti, porta avanti un piano ben collaudato: individua degli uomini soli e molto ricchi, li convince a sposarla e poi li uccide, così da ereditare tutti i loro beni. Se da un lato lo zio Fester è troppo invaghito della giovane per rendersi conto della trappola in cui sta finendo, dall’altro Mercoledì è sempre vigile e si accorge che qualcosa non va nella ragazza. Così, per evitare che possa rovinare i suoi piani, Debbie convince Gomez e Morticia a far frequentare ai loro figli un campo estivo. Allontanati Mercoledì e Pugsley, Debby può finalmente agire indisturbata e convola a nozze con Fester. Alla fine nel finale de La Famiglia Addams 2 solo l’intervento dell’onnipresente Mano permetterà all’uomo di avere salva la vita, ma la ragazza non è comunque disposta ad arrendersi.