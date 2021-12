LA FAMIGLIA ADDAMS/ Su Rai 3 la versione animata ricca di humor nero

Anche in versione cartoon la fantastica storia di La famiglia Addams piace e merita di essere vista e lasciarsi trasportare nello humor nero della famiglia più mostruosa di sempre. Il flim è ideale per una serata in famiglia davanti al piccolo schermo, un film che ha avuto solamente la sfortuna di uscire nel periodo immediatamente precedente lo scoppio della pandemia Covid19. Regista di questo anime per famiglie, amato non solo dai ragazzini, è il talentuoso regista d’animazione Greg Tiernan con al suo fianco Conrad Vernon. I personaggi sono ovviamente ideati da Charles Addams. Quest’ultimo è un noto disegnatore americano scomparso nel 1988 e divenuto noto per le sue vignette sul The New Yorker. fu proprio lui a inventare La famiglia Addams che oltre a questa serie di film animati ha dato vita a tantissimi prodotti di intrattenimento.

La famiglia Addams, film di Rai 3 coi doppiaggi di Pino Insegno, Raoul Bova e la Bertè

La famiglia Addams andrà in onda oggi, 28 dicembre 2021, con inizio alle ore 21,20 su Rai 3. In lingua originale la voce di Charlize Theron fu prestata al ruolo di Morticia Addams, nella nostra traduzione invece è stata la celebre attrice e comica, presentatrice e tanto altro Virginia Raffaele, al fianco del suo amore per la vita Gomez Addams, la cui voce italiana fu di Pino Insegno, uno dei doppiatori di film d’animazione più richiesti, una grande carriera in questo senso dopo la sua vita da comico con ‘La premiata Ditta’. Raoul Bova è Zio Fester, la nonna di questa squinternata famiglia è Loredana Bertè, davvero un ottimo cast al doppiaggio per un successo confermato sia al cinema che su piccolo schermo.

La famiglia Addams, la trama del film: le macabre nozze

Affrontiamo ora la trama de La famiglia Addams. Sono mostri, dicono di loro gli abitanti del villaggio nel quale, in una fosca notte di Luna, alla presenza di tutta la famiglia riunita, Gomez Addams e Morticia Frump stanno celebrando le loro macabre nozze. Per questo motivo la coppia di sposini, assieme alla propria sgangherata famiglia mostruosa, dovrà cercare un luogo nel quale vivere e lo troverà e ‘Casa Addams’ sarà felice, ricca di personaggi e avventure. Pensate che Villa Addams sia una villa come tutte le altre? Assolutamente no! La coppia sceglie per amarsi e mettere al mondo i propri figli, Mercoledì e Patsy, un x manicomio abbandonato, così lugubre e tetro da stimolare gli sposini in baci e languidi abbracci, come piace ai mostri. I normali sono loro dopo quindici minuti di film e i mostri sono gli abitanti della città nella quale gli Addams vivranno avventure a suon di invenzioni folli da parte dello zio e tante altre situazioni che impauriranno gli umani.

Video, il trailer del film “La famiglia Addams”





