La vita sentimentale di Loredana Bertè è sempre stata piuttosto vivace e movimentata. Tanti gli amori che hanno fatto battere il suo cuore, tanti i legami che per un motivo o per l’altro si sono spezzati. Tra i suoi ex fidanzati più celebri come non menzionare Roberto Berger, Red Canzian, Bjorn Borg, Adriano Panatta e Mario Lavezzi. Da nessuno di loro, tuttavia, Loredana ha mai avuto figli. La relazione amorosa più discussa, probabilmente, resta quella con l’ex tennista svedese Bjorn Borg: “Quante gliene ho date…”, ha raccontato la cantante a proposito del suo ex marito.

Mia Martini, aneddoto choc di Loredana Bertè sulla morte della sorella/ “Squillò il telefono ma non risposi”

“In sei anni a Stoccolma mi ha regalato una crema scontata”, ricorda la Bertè in una bella intervista rilasciata a Belve, dove parla anche del desiderio della maternità. “Io volevo dei figli, e pensavo che lui sarebbe stato il padre dei miei figli”, confida la cantante. La loro storia d’amore è stata caratterizzata fin da subito dalla gelosia, con litigi violenti e dai toni accesissimi.

Loredana Berté/ Dal malore al ritorno in tv a The Voice Kids 2024: ecco come sta oggi

Loredana Bertè è la rottura con l’ex marito Bjorn Borg: “Lo gonfiai di botte e me ne andai”

“Lanciavo i divani dalla finestra” confessa Loredana Bertè nel salotto della Fagnani. La relazione con il tennista svanisce agli inizi degli anni novanta, per motivi pesanti. “Preferiva la cocaina a me, non potevo accettarlo”, spiega la cantante. Da Borg arrivò una richiesta inaccettabile per Loredana, ovvero avere un rapporto con due prostitute. “Voleva che facessimo ses*o con queste. L’ho preso, l’ho gonfiato di botte e me ne sono andata”, ha raccontato ancora Loredana.

Loredana Bertè, vita privata: le voci sulla malattia ed un nuovo fidanzato?/ Concerti annullati dopo che...

Da quel momento all’interno della coppia si rompe qualcosa e anche Loredana perde slancio e la voglia di sistemare le cose. Una volta rientrati a Milano dalla Florida, la Bertè lascia Bjorn Borg e la storia si conclude definitivamente. “Gli dissi vaffan*ulo tu, le tro*e e la cocaina. L’ho chiuso fuori di casa e tra noi è finita”, il ricordo amaro della Bertè.