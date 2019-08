La figlia di Elisabetta Canalis “Cammina sull’acqua!”/ Fan scatenati per Skyler Eva

“Santa Skyler!” scrive Elisabetta Canalis su Instagram come didascalia di una foto che ha scatenato l’ironia del web. Protagonista è sua figlia Skyler Eva, che nello scatto è in costume e… cammina sulle acque! Una foto simpaticissima che ha scatenato tantissimi commenti divertiti da parte dei follower della Canalis. Tra questi si legge: “Gli invidiosi diranno photoshop!”, e ancora “I primi passi sulle acque”; “E camminò sulle acque!” e c’è chi ancora chiede “Voglio sapere il trucco… voglio farlo anch iooooo”. Nella foto infatti la piccola Skyler Eva è in costume ed è in piscina e riesce a camminare sull’acqua, mentre altri bambini ai bordi sono a mollo.

Elisabetta Canalis e la particolare foto della figlia Skyler…

Qualcuno ritiene ci sia il trucco – “La piscina è bassa npon è profonda, ecco perché riesce a camminarci sopra” – scrive qualcuno; c’è invece chi ritiene sia tutta opera di un’abile mano esperta di Photoshop. In poche parole, la foto della figlia di Elisabetta Canalis che cammina sull’acqua sta facendo impazzire i fan e potrebbe in poche ore diventare virale. Intanto Skyler assieme a mamma e papà sta trascorrendo le vacanze estive in America, dove appunto vivono. Negli ultimi scatti, la Canalis si è mostrata al mare, sulle spiagge di Malibu, in California. Bellissima come sempre, Elisabetta si becca i tantissimi complimenti dei follower per la sua forma fisica sempre al toip. E c’è chi le dedica versi in rima: “Se segui Elisabetta, la rima vien perfetta. Se poi la vedo al mare, la poterei all’altare. Ma quando era velina, lei era una regina”.





