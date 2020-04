La foto dei pinguini di Melbourne commuove il web/ Si abbracciano perché soffrono…

Pubblicità

C’è una foto, anzi, ve ne sono due in realtà, che in questo momento stanno facendo il giro del mondo e commuovendo il web per la storia che sta dietro ai due soggetti immortalati: si tratta di due pinguini che si abbracciano osservando le luci notturne di Melbourne, in Australia. E lo fanno per consolarsi, perché entrambi soffrono: soffrono per amore, perché sono rimasti vedovi. La ricostruzione del significato alla base del loro gesto è stata fornita da colui che ha immortalato questo momento davvero emozionate, il fotografo Tomas Baumgartner, il quale, sul proprio profilo Instagram, ha scritto: “In momenti come questo, i veri fortunati sono quelli che possono stare con la persona/le persone che amano di più. Questi due pinguini, in bilico su una roccia che domina lo skyline di Melbourne, sono rimasti lì per ore a guardare le luci scintillanti della città e dell’oceano. Un volontario mi ha avvicinato e mi ha detto che quella bianca era una femmina anziana che aveva perso il suo compagno e, a quanto pare, anche il maschio più giovane a sinistra. Da allora si incontrano regolarmente per confortarsi e stare insieme”. Una testimonianza strappalacrime, alla quale ha fatto seguito una seconda immagine, pressoché identica alla prima, a corredo della quale Baumgartner ha voluto postare una descrizione nella quale dice che il dolore ha fatto incontrare questi due pinguini e si immagina che “a volte si trovi l’amore quando meno te lo aspetti. È un privilegio amare veramente qualcuno, paradisiaco quando ti ricambia”.





