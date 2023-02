La fredda luce del giorno/ Film d’azione, Italia 1, oggi Mercoledì 15 febbraio

La fredda luce del giorno, film di Italia 1 diretto da Mabrouk El Mechri

Mercoledì 15 febbraio andrà in onda in prima serata su Italia 1 alle ore 21.20 il film d’azione La fredda luce del giorno, pellicola del 2012 è il primo grande lavoro del regista francese Mabrouk El Mechri e racconta una vicenda che si muove tra complotti e pericoli, basata sulla sceneggiatura scritta da Scott Wiper e John Petro.

Liliana Resinovich/ Sterpin: "Uccisa su commissione, a tutti faceva comodo suicidio"

Passato inizialmente in sordina, La fredda luce del giorno ha poi entusiasmato il pubblico grazie anche al cast stellare: l’attore britannico Henry Cavill, noto al pubblico per il ruolo del duca Charles Brandon nella fortunata serie I Tudors, e quello del grande Superman nel DC Extended Universe, l’inimitabile Bruce Willis, che tra i tanti ruoli è impossibile non ricordare quello di John McClane nella serie di film Die Hard e la stratosferica Sigourney Weaver, attrice di innumerevoli film di successo come Alien, Ghostbusters e Avatar.

GF Vip: Antonella Fiordelisi in lacrime per Edoardo/ "Non funziona così l'amore…"

Il film La fredda luce del giorno nasce da una coproduzione tra Stati Uniti e Spagna e anche la troupe è internazionale. Il film La fredda luce del giorno è ambientato in Spagna e tutte le scene sono state girate direttamente nella regione costiera e a Madrid: questo viene considerato uno dei pochi casi negli ultimi trent’anni in cui un film inglese viene realmente girato in Spagna.

La fredda luce del giorno, la trama del film

Will Shaw è un giovane consulente finanziario di San Francisco che nonostante la sua società stia rischiando il fallimento, parte in vacanza per la Spagna con tutta la sua famiglia per una gita in barca lungo la Costa Brava. Will, al suo arrivo, viene accolto calorosamente dai genitori e inizia la vacanza che per Will è quasi come un ritorno all’infanzia.

Luana Costantini morta in casa con la madre Elena/ Qualcuno sapeva? Nuove ombre...

Distratto però dalle numerose chiamate di lavoro, l’uomo si allontana per cercare di riacquistare la calma ma al rientro da un’escursione trova tutto messo sottosopra e scopre che sua madre, suo fratello e la sua fidanzata sono stati rapiti da un gruppo di uomini intenzionati a recuperare una misteriosa valigetta. Il protagonista chiede inizialmente aiuto alle autorità, ma scopre suo malgrado di trovarsi coinvolto in una faccenda molto più complessa e grande di lui.

Will verrà aiutato nella sua ricerca da Lucia Caldera, la figlia di un amico del padre, per salvare la propria famiglia, Will dovrà scavare nell’oscuro passato di suo padre e sarà coinvolto in una cospirazione governativa che coinvolge servizi segreti e probabili terroristi dal quale dovrà cercare di dimostrarsi estraneo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA