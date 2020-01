La fredda luce del giorno/ Video, su Italia 1 il film con Henry Cavill (31 gennaio)

La fredda luce del giorno sarà trasmesso oggi, venerdì 31 gennaio, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Il film è stato realizzato nel 2011 tra Stati Uniti e Spagna, con la distribuzione in Italia curata da Moviemax. Il titolo è tratto da una sceneggiatura di Scott Wiper e John Petro, con la fotografia di Remi Adefarasin, il montaggio di Valerio Bonelli, le musiche di Lucas Vidal e la scenografia di Benjamín Fernández. La regia è stata invece affidata al francese Mabrouk El Mechri, che nella sua carriera ha diretto anche Virgil, JCVD – Nessuna giustizia e dodici episodi della serie televisiva Maison close – La casa del piacere. Il ruolo di protagonista principale è stato assegnato a Henry Cavill, interprete britannico che ha raggiunto il successo grazie a Montecristo, Tristano & Isotta e Basta che funzioni, oltre a L’uomo d’acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. Viene affiancato dalla spagnola Verónica Echegui, a sua volta nota grazie a La gran familia española e Lasciati andare. Presenti anche il vincitore di un Golden Globe Bruce Willis e la tre volte candidata agli Oscar Sigourney Weaver, oltre a Roschdy Zem, Caroline Goodall e Joseph Mawle.

La fredda luce del giorno, la trama del film

Il protagonista principale di La fredda luce del giorno sul quale viene incentrata la vicenda è Will Shaw. Quest’ultimo lavora come consulente finanziario a Wall Street e va in vacanza con i suoi genitori e suo fratello in Spagna, lungo la Costa Brava. Si tratta di un’occasione per evadere dallo stress lavorativo e ricaricare le pile in vista delle prossime attività. Tuttavia, qualcosa inizia ad andare storto. Will deve avere a che fare con la sua compagnia lavorativa a rischio fallimento, quindi è costretto a rientrare alla base con una certa rapidità. La situazione sembra destinata a peggiorare ulteriormente. Nel corso di un’escursione in mare, l’uomo d’affari viene subissato di telefonate oltre oceano e viene così distratto, allontanandosi dall’imbarcazione dei suoi familiari. Non appena torna, si rende conto che sono scomparsi. Dopo varie indagini, viene sapere che i suoi cari sono stati sequestrati da un gruppo di spie senza scrupoli, alla ricerca di una valigetta dai contorni segreti. Will si rende conto del passato complicato di suo padre e deve darsi da fare per rimettere a posto la situazione.

Video: il trailer de La fredda luce del giorno





