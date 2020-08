La guerra di Troia/ Su Rete 4 il film con Steve Reeves (oggi, 18 agosto 2020)

Il film La guerra di Troia andrà in onda oggi, martedì 18 agosto, nel primo pomeriggio della rete Mediaset Rete 4 alle 16.30. Si tratta di uno dei tanti film tratti dall’Iliade di Omero, l’opera è stata diretta da Sandro Ferroni e girata nel 1961, l’opera di genere epico, avventura e drammatica ha conquistato la critica per le scene reali. Il protagonista principale del film è Steve Reeves che interpreta Enea, ci sono poi Juliette Mayniel, la bella Creusa, John Drew Barrymore nei panni di Ulisse, Edy Vessel in Elena, Lydia Alfonsi in una straordinaria Cassandra, e Warner Bentivegna, Arturo Dominici, Mimmo Palmara. Le musiche sono state realizzate da Giovanni Fusco.

La guerra di Troia, la trama del film

La narrazione de La guerra di Troia prosegue dall’evento che ha segnato la Guerra di Troia nella famosa opera di Omero, si parte infatti dalla straziante morte di Ettore. Il film viene interpretato dal punto di vista di Enea, l’ultimo condottiero dei troiani rimasto in vita, l’unico, che riuscirà con le sue doti a guadagnarsi il rispetto del suo popolo ma anche degli avversari che ne stimano le capacità. L’abilità di Enea però non riesce a far vincere a Troia la Guerra in quanto l’inettidudine di Paride, dipinto come un inetto che riesce a restare al potere grazie al suo aspetto, porterà la città alla rovina. Lungo tutta la trama si susseguono eventi importanti che consentono di comprendere meglio i caratteri dei vari personaggi che prendono parte alla pellicola, dall’intrigante Elena, scintilla che fa ardere la guerra, alla misteriosa Cassandra, colei che tutto aveva predette. La storia prosegue con la sconfitta dei Troiani a causa del famoso cavallo e si conclude con la fuga di Enea insieme ad un gruppo di seguaci. Enea finalmente può andare incontro al suo nuovo destino diverrà il capostipite di una fiorente stirpe.

