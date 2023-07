La Iena Massimiliano Andreetta/ “Tante diete per dimagrire, anche il sondino: c’è troppa ignoranza”

Si parla di diete dimagranti negli studi di Morning News, in diretta su Canale 5, a in collegamento vi era Patrizia Groppelli, opinionista tv e moglie di Sallusti, che ha spiegato: “Ho fatto tante diete ma adesso ho 54 anni e mi va bene così, so che il fisico di quando avevo 20 anni non tornerà più. La dieta più strampalata che ho fatto? Non mangiare. Comunque la maggior parte delle persone che fanno le diete fallisce, quindi perchè fare questa fatica? Io adesso sto facendo polpette, vino e compagnia e non me ne frega niente dei miei chilogrammi in più”.

In studio vi era invece Massimiliano Andreetta, giornalista, scrittore e inviato de Le Iene, che ha provato su stesso diverse diete: “Quella del gruppo sanguigno, il sondino naso gastrico… Il 96 per cento delle diete che falliscono sono anche quelle dei medici e questo ci deve spingere a comprendere che il rapporto con il cibo è molto più ampio rispetto a quello che fare la spesa e contare la calorie. Bisogna concepire la dieta come uno stile di vita. Io ho provato anche il sondino naso gastrico. Io volevo dimagrire perchè mia zia aveva un negozio di alimentari e la cucina di mia nonna era pazzesca, quindi mi sono messo a dieta, facevo calcio e palestra poi prendevo le barrette energetiche e quella più drastica è stata la scelta del sondino nasogastrico”.

MASSIMILIANO ANDREETTA E L’ESPERIENZA CON LE DIETE: “BISOGNEREBBE SEMPRE STUDIARE…”

Patrizia Groppelli ha aggiunto: “Non è un buon esempio, sei giovane e fai una dieta estrema”, ma Massimiliano Andreetta replica: “Siccome a somministrare il sondino è un medico quello che si evidenza è che il rapporto col medico è fondamentale ma non è sempre sufficiente. Per mettersi al riparo bisogna essere colti, essere pronti dal punto di vista culturale ogni volta che venga proposta una dieta perchè si rischia di finire da un pazzo”.

Il professor Sorrentino, in collegamento, spiega sul sondino: “Si fa per persone obese e per persone che hanno un indice di massa corporea superiore a quella che dovrebbe avere, oltre i 30/35. Come diceva il nostro amico giornalista, il messaggio è: chi ci dice che questa dieta faccia bene?”. Massimiliano Andreetta ha aggiunto: “Ad esempio c’è la dieta del gruppo sanguigno, fra le più diffuse d’Italia, ma non vi è nulla di reale. Bisognerebbe riflettere ma molti italiani seguono questa dieta, c’è un alto livello di ignoranza e di trascuratezza”.

