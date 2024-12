Cristina, Alessandro, Sara, Sofia e Francesco sono i cinque figli che Pino Daniele ha avuto da Dorina Giangrade e Fabiola Sciabbarassi. I primi due sono frutto del primo matrimonio, gli altri tre invece arrivano della bellissima storia d’amore con l’ex modella. In tutti questi anni, Cristina, Alessandro, Sara, Sofia e Francesco hanno mantenuto un profilo basso e di grande delicatezza nei confronti del padre scomparso. Con amore, quando interpellati, hanno ricordato il papà ed alcuni aneddoti a lui legati, relativi sia alla vita privata e alla carriera della quale hanno indirettamente fatto parte.

Così sono diventati parte di quel patrimonio prezioso lasciato dal cantautore napoletano. Alessandro, che è il secondogenito, sente ancora oggi la mancanza di papà. Il tempo non cura le ferite, anche se alla fine magari ci si abitua ad un’assenza così importante. “Io ho una mia fortissima spiritualità, e quindi diciamo che fisicamente non sento una mancanza forte”, ha raccontato in una commovente intervista a Vanity Fair.

Alessandro, il secondo dei cinque figli di Pino Daniele: “La cosa che mi manca di più…”

“Quando accade qualcosa di bello vorrei chiamarlo, ho la sensazione addosso che mi fa dire ‘mannaggia, sono quattro giorni che non lo sento'”, spiega emozionato il secondo dei cinque figli di Pino Daniele. Con tutti loro, il cantante, aveva instaurato un rapporto speciale, anche se con Alessandro era particolarmente legato.

Ed è forse questo, oggi, a rendere sempre più nostalgica e amara quell’assenza. “Mi manca dialogare con lui. Quella sensazione, difficile da spiegare, che provi quando ti guardi negli occhi e ti intendi all’istante. Senza parole. Quello che non ti stai dicendo, ma che stai trasmettendo all’altro”, sottolinea Alessandro. A quasi dieci anni dalla sua morte, Pino Daniele è ancora così presente nella vita dei suoi figli e, soprattutto, nei ricordi di chi lo ha amato. Non commuoversi è quasi impossibile.

