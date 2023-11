La Latteria di Milano chiude: il 22 dicembre giù le serrande/ I titolari vanno in pensione

La storica Latteria di via San Marco a Milano chiude. Il 22 dicembre abbasserà definitivamente le serrande e di recente è stata “rimbalzata” anche Madonna, domenica scorsa: “Ci spiace ma non può prenotare”. Ad accendere i fari sulla vicenda è il Corriere della Sera che tramite il suo sito online racconta di questa celebre trattoria di Brera, tra l’altro vicina a via Solferino sede principale del noto quotidiano, la cui notizia di chiusura stava circolando ormai da tempo.

RENDE, BIMBO DI 8 ANNI LASCIATO SOLO IN CLASSE PERCHÉ IPERATTIVO/ Mamma: "Fa paura, ma è super intelligente"

Arturo e Maria Maggi, che gestiscono La Latteria, andranno in pensione mentre i figli, che lavorano in sala, non raccoglieranno l’eredità dei genitori. «Non è tanto mettersi d’accordo sulla cifra – raccontano i proprietari parlando del futuro del loro ristorante – quanto sulle intenzioni di chi entrerà. Questa è un’attività che funziona, sarebbe intelligente non stravolgerla». In questo storico locale di Milano non si accettano prenotazioni e la regola vale per tutti, anche per clienti vip. Come raccontato sopra, l’ultima a farne le spese è stata Madonna, regina del pop in concerto in Italia in questi giorni.

San Donato Milanese, urina e feci sui banchi: scuola vandalizzata/ Terzo raid in 10 giorni, lezioni sospese

LA LATTERIA DI MILANO CHIUDE: L’ARTICOLO DEL NY TIMES

Domenica, dopo l’esibizione nel capoluogo lombardo, l’artista di fama mondiale avrebbe voluto gustarsi un bel pranzetto milanese ma ha dovuto trovare un altro posto. Tra l’altro Madonna voleva pranzare di domenica, giorno in cui storicamente La Latteria di via San Marco a Milano è chiusa. «E non è l’unico personaggio famoso che non è riuscito a mangiare da noi», raccontano i gestori del ristorante.

«Una decina di anni fa – aggiungono – abbiamo respinto anche Donald Trump. Non era ancora presidente degli Stati Uniti, ma un magnate americano. Una persona del suo staff voleva prenotare il locale per lui, ma non accettiamo prenotazioni. E Trump non voleva certo aspettare il suo turno sul marciapiede». La Latteria è divenuta famosissima negli Stati Uniti grazie ad un articolo del New York in cui un critico gastronomico scriveva: «se domani fosse il mio ultimo giorno di vita lo vorrei trascorrere alla Latteria di via San Marco».

Trenord rinnova il contratto con la Lombardia per altri 10 anni/ Lucente: "Miglioreremo il servizio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA