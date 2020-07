La leggenda del pianista sull’oceano/ Film su Rete 4 con musiche di Ennio Morricone

Alle 15.04 di oggi, lunedì 6 luglio 2020, Rete 4 propone il film “La leggenda del pianista sull’oceano”, girato nel 1998 sotto lo sguardo attento del regista Giuseppe Tornatore e tratto dal monologo teatrale “Novecento” dello scrittore Alessandro Baricco. Nel cast figurano gli attori Tim Roth (Danny Boodman T.D. Lemon Novecento), Pruitt Taylor Vince (Max Tooney), Mélanie Thierry (ragazza), Heathcote Williams (dr. Klauserman), Bill Nunn (Danny Boodman), Clarence Williams III (Jelly Roll Morton), Peter Vaughan (negoziante), Niall O’Brien (capitano di porto), Gabriele Lavia (contadino friulano), Harry Ditson (capitano Smith), Vernon Nurse (maestro Fritz Hermann), Norman Changer (discografico), Angelo Di Loreta (il cuoco), Alberto Vasquez (macchinista messicano); Kevin McNally (senatore Wilson), Easton Gage (Novecento a 4 anni), Cory Buck (Novecento a 8 anni), Michael Supnick (trombonista della band) e Roger Monk (macchinista irlandese). Curiosità: la colonna sonora del film è stata composta da Ennio Morricone, scomparso proprio in data odierna, consta di almeno trenta brani e nel 2000 è riuscita ad aggiudicarsi un Golden Globe per la miglior colonna sonora originale.

LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO: LA TRAMA

Di seguito, riportiamo la trama del film “La leggenda del pianista sull’oceano”, in onda su Rete 4. Un neonato viene trovato in un cesto nascosto a bordo del transatlantico “Virginian”, che fa il percorso tra l’Europa e l’America. Lo prende con sé un operaio fuochista e gli dà il nome di Novecento, in omaggio al ventesimo secolo che sta cominciando. Novecento rimane sulla nave e, dopo la morte del padre adottivo, tutto l’equipaggio lo aiuta a crescere. Il ragazzino osserva il variopinto mondo dei passeggeri e da adulto si accorge che suonare il piano è il suo grande interesse. Così comincia, allieta le serate in sala da ballo con l’orchestra, e la fama della sua bravura si diffonde anche a terra. Un giorno, raggiunto da queste notizie, Jelly Roll Morton, il più grande pianista jazz, sale a bordo per lanciargli una sfida pianistica. Novecento accetta e, dopo una fase iniziale di incertezza, si riprende e vince. Qualche tempo dopo, Novecento annuncia all’amico Max che ha deciso di scendere a terra. Ma quando è a metà della scaletta, guarda i grattacieli di New York e torna indietro. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il “Virginian” deve essere demolito. Max sa che Novecento è ancora sopra, lo trova, cerca di farlo scendere, senza successo. La nave viene fatta comunque esplodere…



