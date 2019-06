La luce sugli oceani/ Video, su Canale 5 il film con Michael Fassbender (11 giugno)

La luce sugli oceani riempie la prima serata di oggi, 11 giugno 2019, su Canale 5 dalle ore 21:30. Si tratta di un film prodotto da una collaborazione tra Stati Uniti e Nuova Zelanda uscito nel 2016 e che può essere collocato nel genere drammatico. La regia è stata curata da Derek Cianfrance che ha diretto un ottimo cast composto da Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz, Jack Thompson e Bryan Brown. In Italia la prima uscita è avvenuta l’8 marzo del 2017 e la distribuzione è stata curata dalla Eagle Pictures. L’intero film è tratto dall’omonimo romanzo di M.L. Stedman e si è avvalso dell’ottima sceneggiatura curata dallo stesso regista, degli effetti speciali realizzati dalla coppia Karl Crisholm e Doug Falconer nonchè di una colonna sonora curata da Alexander Desplat.

La luce sugli oceani, la trama del film

La trama di La luce sugli oceani è una storia coinvolgente ed appassionante. Tom Sherbourne, interpretato da Michael Fassbender, è un ex soldato che dopo aver vissuto i drammi della Grande Guerra chiede di essere assegnato come guardiano di un faro che si trova Janus Rock, lungo la costa dove batte continuamente il vento. Mentre si sposta per raggiungere la sua destinazione incontra Isabel (Alicia Vikander) e ne nasce un colpo di fulmine che li porta a sposarsi rapidamente. La vita sembra sorridergli di nuovo ma purtroppo il destino è contro di lui. Non riescono infatti ad avere figli e quando su una piccola barca proveniente dal mare arriva una piccola bambina decidono di allevarla come fosse la loro. Tutto sembra procedere per il meglio ma all’improvviso arriva la madre naturale della piccola (Rachel Weisz) torna alla ricerca della sua piccola, persa da diversi anni e che non riesce a darsi pace per la sua scomparsa. Questo evento segna l’inizio di una profonda crisi della coppia, con i due che iniziano ad allontanarsi sempre di più, travolti dal dilemma se rivelare o meno la verità sulla bambina alla donna.

