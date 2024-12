Lunedì 23 dicembre 2024 andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 14.10, il film di genere sentimentale del 2017 dal titolo La magia del Natale. Il film è una produzione statunitense ed è diretto dal regista Don McBrearty, noto per aver curato le riprese di alcuni episodi delle serie tv “Heartland” e “Murdoch Mysteries”.

La protagonista femminile del film La magia del Natale è interpretata dall’attrice Jessica Lowndes, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Adrianna Tate-Duncan nella serie televisiva “90210”. Il protagonista maschile è invece interpretato dall’attore Brendan Penny, volto di numerose serie tv di successo, come “Supernatural”, “Kyle XY” e “Smallville”. Nel cast anche: Farah Merani, Stephen Huszar, Judah Katz, Tim Matheson, Lindsay Leese, Anthony Ulc e Hattie Kragten.

LA MAGIA DEL NATALE, LA TRAMA

La magia del Natale racconta la storia della bella Marie, una ragazza con il cuore spezzato dopo la fine della sua ultima storia d’amore. La delusione e la sofferenza che sente nell’anima hanno portato la protagonista a non provare più alcuna gioia in prossimità delle feste natalizie, così sua madre decide che è arrivato il momento per Marie di riscoprire la magia del Natale e inizia ad inviarle una serie di decorazioni natalizie legate alla sua infanzia. Giorno dopo giorno, Marie scopre nuovi piccoli tesori e la sua vita ha una svolta inaspettata con l’incontro di Nate, un giovane ed affascinante infermiere che è andato a vivere vicino a casa sua.

Quando finalmente le cose sembrano andare per il meglio, una notizia sconvolge la vita della protagonista: il suo superiore desidera che sia proprio lei ad occuparsi dell’uscita del nuovo romanzo del suo ex fidanzato. Marie piomba nuovamente in uno stato di profondo sconforto, mentre la sua vita professionale e personale si scontrano, e la ragazza si sente completamente smarrita. L’unica speranza per la ragazza è che avvenga un miracolo e mentre spera di riuscire a ritrovare la serenità che aveva appena assaporato, guarda le sue amate decorazioni e finalmente capisce qual è la strada giusta da percorrere.

LA MAGIA DEL NATALE, ALCUNE CURIOSITA’

La magia del Natale è un dolce e gioioso film natalizio adatto per tutta la famiglia.

Protagonisti gli attori Jessica Lowndes e Brendan Penny, scopriamo qualche curiosità che li riguarda. Jessica Lowndes, classe 1988, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2005 prendendo parte a diversi progetti televisivi, come le serie televisive “Kyle XY” e “Greek – La confraternita”, anche se il suo primo ruolo come protagonista è arrivato nel 2008 con il lungometraggio horror “Autopsy” di Adam Gierasch. La vera consacrazione a livello internazionale è giunta qualche anno più tardi grazie al personaggio di Adrianna Tate-Duncan nella serie tv “90210”, mentre proprio in questi giorni l’attrice tornerà sugli schermi con un nuovo film natalizio intitolato “Happy Howlidays”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Lowndes è molto attiva sui social, con una pagina ufficiale Instagram con più di 728 mila follower, e ha sempre condiviso con i suoi fan diversi dettagli della sua vita personale, infatti dopo una serie di relazioni passate con colleghi quali Adam Gregory e Aaron Paul, l’attrice ha annunciato pubblicamente di essere single. Per quanto riguarda invece Brendan Penny, l’attore classe 1978 ha raggiunto la notorietà grazie alla serie televisiva “Whistler” e con il personaggio del Detective Brian Lucas nella serie televisiva “Motive”. Penny è molto riservato riguardo la sua vita privata, infatti non ha mai condiviso informazioni riguardo sua moglie, le uniche notizie che sono trapelate sono che i due sono sposati dal 2010 e hanno due figli.