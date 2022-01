Sì, lo voglio/ Su Rai 2 ci si lecca i baffi con un film dolcissimo

Sì, lo voglio, film diretto da Christie Will Wolf

Sì, lo voglio sarà trasmesso oggi, 6 gennaio, a partire dalle ore 14:00 su Rai 2. Si tratta di un film che ha debuttato nell’anno 2018 e che appartiene ai generi cinematografici commedia e romantico. Il regista di questo film risulta essere Christie Will Wolf mentre la sceneggiatura è stata curata dagli autori Joel Canfield e Lisa Canfield.

All’interno del cast del film ci sono diversi volti televisivi molto noti come Jen Lilley, Marcus Rosner, Jessica Lowndes, Christie Laing, Beau Daniels e Alistair Abell. Quest’opera è una produzione americana e le musiche del film sono state curate da Carly Robyn Green e Russ Howard III.

Sì, lo voglio, la trama del film: una straordinaria pasticciera

Leggiamo la trama di Sì, lo voglio. Charlotte è una pasticciera di cioccolato molto brava nel suo lavoro. È inoltre una ragazza che si impegna e riesce a realizzare dei lavori unici, che deliziano tutti i suoi clienti. Questa ragazza vive una vita normale, anche se sembra troppo indecisa dal punto di vista sentimentale. Difatti, da anni ormai gode di una relazione stabile con il fidanzato James, un meccanico di elicotteri, che la vuole bene e la ama.

Il sogno di James è quello di sposare la ragazza e dare finalmente vita a una nuova famiglia. Per questa ragione, James e Charlotte più volte hanno deciso di convolare a nozze. Tuttavia, ogni volta che doveva essere pronunciato il fatidico sì, Charlotte aveva una sorta di blocco e non riusciva a fare altro che fuggire dall’altare e scappare sempre più lontano. Questa condizione lascia imperterrito James che nonostante tutto continua ad amare la ragazza e a volerla sposare. Anzi, in un certo senso la supporta e aspetta che questo blocco possa togliersi una volta per tutte.

Ad ogni modo, proprio quando Charlotte sta acquisendo fiducia nella relazione e si convince a voler sposare il fidanzato, ecco che il destino fa accadere cose inaspettate. Difatti, nella vita dei ragazzi si ripresenta Nicole, proprietaria di un magazine sui dolci, ex fidanzata di James che vuole riconquistarlo. Riuscirà l’amore dei ragazzi a superare questa difficoltà? A volte proprio nelle situazioni più complicate viene fuori l’amore che si prova per un’altra persona.

