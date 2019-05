La mamma di Enrico Contarin/ Ha avuto un tumore al seno? Le parole del veneto (GF16)

Dopo essere stato il protagonista di un bacio omosessuale con Michael Terlizzi (per via della prova settimanale), nella Casa del Grande Fratello 2019 si ritorna a parlare di Enrico Contarin, il concorrente che si pensava potesse regalare divertentissimi momenti di ilarità ed invece, non è mai venuto fuori del tutto. Il ragazzo proprio di recente, si è lasciato andare ad un sfogo, con protagonista sua madre. Con lei ha un rapporto molto forte ed è per questo motivo, che ha anche rivelato in parte, i suoi recenti problemi di salute. Enrico infatti, non riesce ad accettare coloro che ricorrono alla chirurgia estetica senza averne particolarmente bisogno, specie quando si tratta di “mastoplastica additiva” e non esistono delle particolari patologie. Contarin ha letteralmente sorpreso il pubblico confidando che la madre ha sofferto a causa di alcuni problemi al seno. “Io sono tornato a casa per delle cose che erano successe a mamma – ha detto durante il suo sfogo all’interno del confessionale -. Se queste cose non le vivi, non le capisci”.

Grande Fratello 2019: Enrico parla della malattia di sua madre

Enrico Contarin ha sconsigliato il ricorso alla chirurgia estetica, quando non è strettamente funzionale alla salute, lanciando un messaggio molto chiaro al pubblico femminile: “Quando io sento parlare di operazione al seno, perché vogliono farselo più grande, mi verrebbe da dire: ‘Ma di cosa state parlando, ragazze?’. Sono altri i motivi per cui bisogna operarsi”. Questa sera, nel corso dell’ottava puntata del Grande Fratello 2019, si parlerà anche di questo particolare e delicato argomento? Vedremo… anche perché, proprio Enrico è uno dei concorrenti che meno si è messo in mostra nel corso di questa 16esima edizione. Nelle ultime ore, il suo nome è saltato fuori anche per via di un litigio con Daniele. L’amico della Vignali, rimasto in giardino con Valentina, Michael e Gianmarco, si è confidato con loro riguardo alcuni atteggiamenti “ambigui” proprio con protagonista Enrico: “Da quando siamo stati al Camping, dopo il nostro litigio, mi parla diversamente, mi prende con le pinze”, ha affermato Dal Moro. Il veronese, ha anche rivelato di non essere convinto della totale genuinità del veneto: “Mi sembrano atteggiamenti di una persona che calcola” mentre Michael gli ha risposto: “Lui è fuori dalle dinamiche, fa molto il consigliere di tutti”.

