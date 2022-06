La mamma di Fedez balla con Leone e Vittoria/ Il video emoziona e…

La mamma di Fedez emoziona con Leone e Vittoria

Un momento di tenerezza tra nonna e nipotini è diventato immediatamente virale ed emozionato i fans di Fedez che, questa sera, si raduneranno in Piazza Duomo a Milano e davanti ai teleschermi sintonizzati su Italia 1 per Love Mi, il concerto gratuito organizzato da Fedez con la collaborazione dell’amico ritrovato J-Ax a cui parteciperanno tanti, altri artisti. In attesa del concerto vero e proprio di questa sera, ieri, in Piazza Duomo, si sono svolte le prove dell’evento. Un momento importantissimo per il rapper che, dopo aver superato l’operazione per la rimozione del tumore, è tornato alla musica non nascondendo l’emozione nel dover salire nuovamente sul palco per un concerto.

Al suo fianco, naturalmente, non poteva mancare tutta la sua famiglia, in primis la moglie Chiara, i figli Leone e Vittoria e i genitori. Proprio la mamma di Fedez, durante le prove, si è concessa un momento tenero con i nipotini e il video non solo è diventato virale, ma ha emozionato tutti.

Il ballo di Leone e Vittoria con la nonna

Durante le prove, una persona vicina ai Ferragnez, come fa sapere il portale Today, ha immortalato il momento in cui nonna Anna Maria balla con la nipotina Vittoria per poi pubblicare tutto su Instagram. Un momento intimo e tenero che ha emozionato non solo i fan di Fedez e Chiara Ferragni, ma anche tutte le persone che, pur non seguendo la coppia, ha riconosciuto in poche immagini l’amore vero (cliccate qui per vedere il video).

Nello stesso video, alle spalle di nonna Anna Maria e Vittoria si notano anche Chiara Ferragni e Leone. La moglie di Fedez prova a ballare con il primogenito che, tuttavia, appare concentrato su altro.

