La Mecca colpita da una violenta tempesta/ Video: fedeli trascinati dal vento, fulmini su torre dell’orologio

La Mecca nella giornata di oggi è stata colpita da una violenta (e per certi versi spettacolare) tempesta, con piogge torrenziali, venti fino ad 80 km/h e piogge massicce di fulmini che hanno regalato anche spettacoli incredibili. Le immagini della tempesta, infatti, sono subito state condivise sui social, diventando rapidamente virali e rimbalzando in tutto il mondo. Ma oltre alla spettacolarità, va anche tenuto in considerazione che una tempesta simile a La Mecca, situata in un’ampia valle desertica nella caldissima Arabia Saudita, è un evento decisamente raro ed insolito, che si verifico con una tale potenza precedentemente solo nel 2015. In quell’occasione i venti fecero crollare una gru nei pressi della Grande Moschea, causando più di un centinaio di vittime, mentre ora sembra che non si siano verificate vittime o gravi indicenti.

Tempesta a La Mecca: venti da 80 km/h e fulmini sulla Torre dell’Orologio

La violenta e spettacolare tempesta che ha colpito La Mecca, insomma, sarebbe un evento decisamente insolito. Secondo le autorità nel solo quartiere di Al-Kakkiyah in 24 ore sono caduti 45 millimetri di pioggia, che complessivamente hanno causato parecchi allegamenti e costretto alcune persone ad evacuare la propria abitazione per cercare rifugio. Le raffiche di vento, attestate attorno agli 80 km/h, invece, hanno letteralmente trascinato per centinaia di metri alcuni arredi urbani, distruggendo cartelloni pubblicitari e strutture metalliche.

Inoltre, la tempesta a La Mecca, che in questo periodo dell’anno raccoglie numerosissimi turisti, trattandosi di uno dei luoghi di culto principali per la religione islamica, ha colto alla sprovvista i fedeli riuniti attorno alla Kaaba, intenti nel rituale del tawaf (la deambulazione concentrica verso il monumento, accompagnata dalla recita delle preghiere). Questi, nel tentavo di allontanarsi dalla zona, sono stati trascinati dai forti venti, in alcuni casi cadendo anche al suolo. Tra i tanti video diffusi della tempesta a La Mecca, particolarmente impressionanti sono anche quelli in cui si vedono diverse serie di fulmini colpire la centrale e famosa Torre dell’Orologio dell’hotel Fairmont Makkah Clock Royal Tower.

I video delle tempesta a La Mecca

