LA MIA OMBRA È TUA, RAI 2/ Trama della commedia sull’amore con Marco Giallini, stasera 22 marzo 2024

La trama del film La mia ombra è tua: un divertente on the road di formazione

La mia ombra è tua racconta la storia di un amore iniziato 40 anni prima ma mai finito e di un viaggio attraverso le bellezze italiane iniziato da una coppia particolare a bordo di una vecchia e malandata jeep. Il duo è composto da Emiliano (Giuseppe Maggio), un ragazzo di venticinque anni da poco laureato in Lettere Antiche con il massimo dei voti, e Vittorio Vezzosi (Marco Giallini), uno scrittore sulla sessantina dal carattere scontroso, che ha deciso di vivere una vita solitaria dopo l’uscita del suo unico successo letterario, rimasto indelebile nella memoria collettiva.

I due guidano verso Milano per arrivare alla Fiera-mercato degli anni ’80 e ’90, in un viaggio ricco di divertenti imprevisti e malintesi, seguiti in diretta attraverso i social, grazie all’intervento di una nota influencer.

Vezzosi ha infatti dichiarato di voler rompere il silenzio che ha portato avanti per più di 20 anni. Ad attenderli alla fiera, Milena (Isabella Ferrari), l’amore perduto e mai dimenticato dello scrittore, e una folla immensa di follower pronti ad ascoltare le prime parole dell’uomo.

Vezzosi dovrà però fare i conti con se stesso e con il suo passato, pressato dagli occhi insistenti dell’intero Paese, tra la nostalgia degli anni andati e la prospettiva di un futuro tutto da scoprire…

La mia ombra è tua, diretto da Eugenio Cappuccio

Venerdì 22 marzo, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21,20, la commedia del 2022 dal titolo La mia ombra è tua. Il film è diretto dal noto regista italiano Eugenio Cappuccio, che ha lavorato come assistente di Federico Fellini sul set della pellicola Ginger e Fred, e diventato famoso con la commedia drammatica Uno su due (2007) con Fabio Volo e Anita Caprioli.

Il montaggio ha invece la firma di Fabio Nunziata, che aveva già collaborato alla regia con Cappuccio ne Il caricatore (1996) e in La vita è una sola (1999).

Il protagonista del film. La mia ombra è tua è interpretato dal talentuoso Marco Giallini, vincitore per ben tre volte del Nastro d’argento per ACAB – All Cops Are Bastards, Tutta colpa di Freud e Perfetti sconosciuti. Al suo fianco Giuseppe Maggio, protagonista della pellicola Amore 14 di Federico Moccia e interprete del personaggio Fiore nella serie televisiva italiana Baby. Nel cast anche la celebre attrice Isabella Ferrari, vincitrice nel 1995 della Coppa Volpi per la miglior attrice non protagonista in Romanzo di un giovane povero.

