La ministra (C)Azzolina/ Video, parodia a Striscia ed è polemica sul web

La ministra (C)Azzolina diventa virale sul web e il video parodia di Striscia la Notizia crea polemica. In questo vediamo una imitatrice del Ministro dell’Istruzione, che ne esalta le caratteristiche deridendola anche in maniera a tratti banale: “Buonasera a tutti dalla vostra ministra (C)Azzolina oggi sono qui, qua qua, per affrontare i problemi dei giovani. Stanno circolando dei video fraintr… frainter… frain tra su per tra sono docente. La vostra ministra è qui per dare delucidazioni delucidezionevoli a questi video batteriologici”. Da dietro si sente qualcuno che urla “Virali” e lei risponde “sempre infettivi sono”. Difficile accettare che si faccia satira in un momento del genere per alcuni, divertente e in grado di sdrammatizzare per altri. Cosa ne penserà Azzolina stessa? Clicca qui per il video del servizio.

La ministra (C)Azzolina, i video della discordia

Nel proseguo del video vediamo la ministra (C)Azzolina commentare alcuni video che arrivano dal web con una certa verve. Sicuramente c’è da parte di Striscia la Notizia la voglia di sdrammatizzare su un momento veramente molto complesso per il nostro paese, dall’altra però anche la convinzione che non si possa deridere in questo modo il nostro Ministro dell’Istruzione. Al momento non ci sono state reazioni ufficiali da parte degli organi competenti, ma di certo sul web sono sorte polemiche. Va però anche specificato che non è la prima volta che ci troviamo di fronte a situazioni del genere e non è da escludere che i diretti interessati possano sorvolare per pensare a cose ben più importanti.



