La musica che gira intorno, Fiorella Mannoia/ Il meglio della seconda puntata

Il replica la seconda puntata di La musica che gira intorno show di Fiorella Mannoia

Torna l’appuntamento con La musica che gira intorno, il programma condotto da Fiorella Mannoia. Rai1 ripropone in replica la seconda puntata dello show, andato in onda a gennaio di quest’anno. Sul palco, al fianco della cantante, tanti ospiti del mondo della musica e dello spettacolo per celebrare la musica di Ivano Fossati. Tanti i momenti indimenticabili del secondo di questi due appuntamenti. Giorgia, Marco D’Amore, Emma e Alessandra Amoroso, Ornella Vanoni, Antonello Venditti e Zucchero sono alcuni degli ospiti che si alternano nel corso della serata.

Carlo Di Francesco, marito Fiorella Mannoia/ "La vecchiaia non esiste"

È proprio Zucchero ad aprirla, esibendosi in coppia con Fiorella Mannoia, cantando il celebre pezzo Overdose D’Amore. Emozionante anche il momento che vede sul palco Ornella Vanoni, che canta con la Mannoia ‘Quello che le donne non dicono’. “Gli uomini mentono quando ti tradiscono, ma anche noi. Noi dobbiamo seguire la loro strada ma possiamo dribblare con la nostra fantasia”, le parole della Vanoni dopo il duetto.

LA MUSICA CHE GIRA INTORNO, FIORELLA MANNOIA/ Diretta: D'Alessio e Napoli (replica)

La musica che gira intorno, dalla gag con Massimo Ghini a Zucchero

Su Rai 1, oggi 21 agosto, va in onda la replica della seconda puntata de La musica che gira intorno con Fiorella Mannoia. Tra i momenti più belli della serata, il ‘duetto’ della cantante con Massimo Ghini, protagonista anche di un monologo. Dopo una breve gag, il commediante convince poi la Mannoia a cantare insieme ‘Un Corpo ed un’Anima’.

Sul palco arrivano anche i Pinguini Tattici Nucleari per regalare al pubblico un loro medley. Sul finale sarà toccante il monologo di Fiorella Mannoia, che chiuderà cantando il brano ‘Chissà da dove arriva una canzone’,, L’ultima parte della trasmissione è poi lasciata all’esibizione di Zucchero al piano con Don’t Cry Angelina.

Carlo Di Francesco, marito Fiorella Mannoia/ Una differenza d’età di 26 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA