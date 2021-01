La musica che gira intorno, Fiorella Mannoia/ Diretta ospiti: da Emma a Zucchero

LA MUSICA CHE GIRA INTORNO, FIORELLA MANNOIA: ANTICIPAZIONI 22 GENNAIO

Dopo il grande successo ottenuto con la prima serata, venerdì 22 gennaio, alle 21.25 su Raiuno, Fiorella Mannoia conduce la seconda ed ultima puntata dello show “La musica che gira intorno” il cui titolo rappresenta un omaggio alla canzone di Ivano Fossati. Con la musica live ferma ai box da ormai un anno a causa della pandemia, lo show musicale di Fiorella Mannoia è stato accolto con grande entusiasmo dai telespettatori che, sui social, hanno ringraziato la Rai, la Mannoia e tutti i suoi ospiti per aver riportato in tv la magia della musica live.

Durante il primo appuntamento sono stati tanti i momenti emozionanti come quello che ha regalato Andrea Bocelli duettando con la padrona di casa sulle note Hallelujah. Bello anche il monologo di Flavio Insinna per annunciare l’arrivo di Luciano Ligabue con un richiamo ad un concerto del 1996 di cui il conduttore conserva ancora il biglietto. Cosa accadrà stasera? Chi sono gli ospiti? Andiamo a scoprire tutto.

GLI OSPITI DI FIORELLA MANNOIA A LA MUSICA CHE GIRA INTORNO

Dal teatro1 di Cinecittà World, Fiorella Mannoia regalerà tanta musica e momenti magici ed emozionanti con la seconda serata de “La musica che gira intorno”. Anche questa sera ci saranno tanti amici e colleghi dell’interprete della musica italiana regalando duetti, aneddoti e momenti assolutamenti imperdibili. Nel corso della serata, Fiorella Mannoia sarà affiancata da Giorgia, Francesco De Gregori e Antonello Venditti che hanno partecipato alla prima serata. E ancora: Marco D’Amore, Alessandra Amoroso, Alessio Boni, Emma, Massimo Ghini, Ornella Vanoni, Vinicio Marchioni, Brunori SAS, Silvio Orlando, Tosca, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Cocciante e Zucchero.

COME SEGUIRE IN STREAMING LO SHOW

La seconda serata de La musica che gira intorno di Fiorella Mannoia può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.25 e in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione, disponibile per tutti i tipi di dispositivi. La diretta streaming comincia contemporaneamente alla diretta televisiva, ma grazie alla funzione “restart” è possibile tornare indietro e recuperare i momenti persi. Raiplay, inoltre, consente anche di riguardare lo show in momenti successivi.



