La nostra terra, Rai 1/ Il film con Stefano Accorsi (oggi, 5 novembre)

Il cast del film “La nostra terra”

La nostra terra in onda oggi, martedì 5 novembre 2019, su Rai 1. Si tratta di una pellicola italiana di genere drammatico realizzata nel 2014 per la regia di Giulio Manfredonia. Oltre agli attori protagonisti Stefano Accorsi, Sergio Rubini, Iaia Forte, Debora Caprioglio e Bebo Storti, il cast include anche Massimo Cagnina, Giovanni Calcagno e il cabarettista napoletano Giovanni Esposito. Il film affronta una questione ancora in parte irrisolta che riguarda le coopertive a cui vengono affidati in gestione i terreni requisiti alla mafia in alcune regioni italiane.

La nostra terra, la trama del film

La storia de La nostra terra è ambientata in un piccolo paese del sud-Italia, nell’entroterra pugliese. Nella cittadina vive Nicola Sansone (Tommaso Ragno), un noto boss della malavita locale e unico proprietario di vasti terreni, che finisce in manette. L’uomo è consapevole di dover affrontare un processo e proprio nell’aula del tribunale viene a sapere che tutti i suoi beni saranno confiscati e affidati ad una cooperativa agricola che aprà sfruttare al meglio e soprattutto in maniera lecita le risorse presenti nel territorio. Presto la cooperativa si dimostra non all’altezza di svolgere il suo compito, non ha sufficienti competenze e deve fronteggiare continui boicottaggi. La gestione del consorzio è affidata a Filippo (Stefano Accorsi), una persona seria con anni di esperienza maturati lavorando per l’antimafia in una città del nord Italia.

Le difficoltà sono tante, la corruzione dilaga e, nonostante sia competente nelle materie giuridiche, Filippo si rende conto che la reltà ècosa ben diversa per cui comincia a pensare che forse è meglio lasciar perdere tutto e ritornare al suo vecchio impiego. Il vecchio podere di Nicola Sansone fa fatica a trasformarsi un una vera e propria azienda agricola ma per Filippo diventa una sfida e decide di non mollare. La scelta di restare nella cittadina pugliese è dettata anche dalla presenza nella cooperativa di persone molto volenterose tra cui Cosimo (Sergio Rubini), un contadino per molto tempo alle dipendenze del boss, a cui Filippo si è affezionato; poi c’è Rossana (Maria Rosaria Russo), una ragazza molto bella dal carattere risoluto ma con un passato tormentato difficile da dimenticare. Con il lavoro e l’impegno costanti, sembra che tutto cominci ad andare finalmente per il verso giusto ma, a sorpresa, si viene a sapere che il boss Nicola ha ottenuto gli arresti domiciliari, intanto che il tribunale pronunci la sentenza. A questo punto la cooperativa dovrà affrontare e risolvere ulteriori difficoltà.

