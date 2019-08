La Notte della Taranta 2019/ Ospiti: Belen Rodriguez e Stefano De Martino conducono

“La Notte della Taranta“, l’appuntamento musicale del quale si duscute ormai da settimane, andrà in onda per la prima volta in diretta da Rai2 oggi, sabato 24 agosto, a partire dalle 22.40. Alla conduzione ci saranno loro: Belen Rodriguez e Stefano De Martino, coppia che sale per la prima volta sul palco insieme dal loro ritorno di fiamma. Al loro fianco alla conduzione, il critico musicale Gino Castaldo. La ventiduesima edizione del Concertone in programma a Melpignano (LE) sarà un viaggio tra passato e futuro, tra tradizione e modernità. A dirigere l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta e l’Orchestra sinfonica Oles di Lecce sarà il maestro Fabio Mastrangelo. Ci aspetta questa sera una vera maratona di grande musica dal vivo, con artisti noto e amati del panorama musicale italiano.

La Notte della Taranta: tutti gli ospiti del Concertone

Quali saranno gli ospiti de La Notte della Taranta, il Concertone di Melpignano? Ad esibirsi saranno Elisa, che canterà in grico, la lingua minoritaria dell’area ellenofona del Salento. Anche il rapper Guè Pequeno canterà in dialetto salentino. Sul palco del Concertone, con le sue sonorità africane, salirà anche Salif Keita. Un mix tra Napoli e Salento quello che presenterà Enzo Avitabile nella sua esibizione. Il violinista Alessandro Quarta ci trasporterà ancora nel pieno della tradizione pugliese con la sua versione de la “Pizzica Indiavolata”, e si proseguirà col brano Taranta del chitarrista Maurizio Colonna. Le coreografie che accompagneranno le esibizioni degli artisti musicali sono affidate a Davide Bomban. Anche la danza troverà poi sul palco tre eccellenze salentine: si tratta di Gabriele Corrado ballerino del Teatro La Scala di Milano, Elena Marzano ballerina della Compagnia Les Ballets di Montecarlo, e il danzatore di formazione scaligera Luigi Campa.

La Notte della Taranta: la racconta fondi per l’ambiente

Una serata dedicata alla musica, quella condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma anche a questioni ancor più importanti. Il tema centrale del concertone sarà infatti la tutela dell’ambiente. Nel corso della serata sarà infatti promossa una raccolta fondi dalla Fondazione La Notte della Taranta, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Legambiente, per la campagna#RigeneriAMOlaNatura. Raccolta che consentirà di rendere accessibili 4 oasi del Mezzogiorno d’Italia alle persone diversamente abili e fruibili dal pubblico attraverso sentieri guidati. Le Oasi in questione sono quelle dei Variconi a Castel Volturno (Campania), Foce Cavone nella marina di Pisticci (Basilicata), Dune di Sovereto a Isola Caporizzuto (Calabria) e Torre Squillace nella marina di Nardò (Puglia).



© RIPRODUZIONE RISERVATA