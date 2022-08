La pazza gioia/ Su Rai 1 il film di Paolo Virzì con Micaela Ramazzotti

La pazza gioia, film di Rai 1 con Valeria Bruni

La pazza gioia andrà in onda su Rai 1 oggi, giovedì 25 agosto, dalle ore 23.25. Si tratta di un film del genere commedia-drammatico, uscito nelle sale cinematografiche nel 2016; diretto da Paolo Virzì e con la sceneggiatura scritta insieme a Francesca Archibugi. Attrici protagoniste, premiate con il nastro d’Argento nel 2016, sono Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti.

Nel cast figurano anche Valentina Carnelutti, Marco Messeri e Anna Galiena. Pluripremiato David di Donatello e Nastro D’argento, il film pone l’attenzione sul mondo delle donne e su delicato tema dei disturbi psicologici, miscelando i toni della commedia e del dramma in un ritmo accattivante. È definito dalla critica come il women movie del cinema italiano contemporaneo.

La pazza gioia, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama de La pazza gioia. Villa Biondi è un centro di recupero per donne con problemi mentali. Qui sono ospiti la contessa Beatrice Morandini Valdirana e Donatella Morelli (interpretate rispettivamente da Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti).

Le due donne diventano inseparabili amiche e decidono di fuggire insieme per darsi alla pazza gioia. Affrontano quindi un viaggio prima in autobus, poi proseguono su un’automobile rubata e infine a piedi. Beatrice e Donatella sono due donne molto diverse tra loro. Una è ricca e presuntuosa, ha sulle spalle una serie di condanne penali per frode ed è considerata socialmente pericolosa, dunque sottoposta a misure restrittive.

L’altra è introversa e fragile con un passato segnato da un’infanzia triste; ella in un momento di estremo sconforto commise un gesto estremo per cui le perizie mediche la definirono socialmente pericolosa e ciò l’ha costretta a lasciare il figlio in affido. Durante il viaggio insieme le due amiche riscoprono sé stesse, imparano ad accettarsi e a confrontarsi con il mondo e la società, affrontano delusioni, momenti di gioia e di tristezza.











