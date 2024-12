Louis Garrel, ex fidanzato di Valeria Bruni Tedeschi: tra loro vent’anni di differenza

La splendida Valeria Bruni Tedeschi, attrice italiana ma naturalizzata francese per via della decisione dei genitori di trasferirsi da Torino oltre il confine per timore delle Brigate Rosse, ha condiviso per un tratto della sua vita, la propria quotidianità con Louis Garrel. L’ex fidanzato di Valeria Bruni Tedeschi, più giovane di lei di quasi vent’anni, è un attore, regista e sceneggiatore francese, figlio d’arte: è nato infatti dall’amore del regista Philippe Garrel e dell’attrice e anch’essa regista Brigitte Sy. Nella sua famiglia, dedita all’arte, non manca chi ha speso tutta la propria vita per il mondo del cinema. Lui stesso ha cominciato a recitare fin da piccolissimo, all’età di sei anni, nei film del papà, dedicandosi poi alla formazione con corsi di recitazione e studi letterari.

Per diversi anni, Louis Garrel e Valeria Bruni Tedeschi hanno avuto una relazione che ha portato anche ad allargare la famiglia con una bimba, da loro adottata. Si tratta di Oumy Bruni Garrel, di origini senegalesi. Dopo la rottura con Valeria Bruni Tedeschi, Louis Garrel si è legato a Laetitia Casta, che ha sposato nel 2017 in Corsica. I due hanno avuto un bambino, Azel, nato nel marzo del 2021. Un fratellino, dunque, per la piccola Oumy.

Louis Garrel e il rapporto con Valeria Bruni Tedeschi: “L’amicizia è possibile dopo l’amore”

Louis Garrel e Valeria Bruni Tedeschi hanno condiviso le loro vite dal 2007 al 2012. L’attore, più giovane di lei di vent’anni, ha poi ritrovato l’amore con Leatitia Casta, che ha sposato, mentre l’attrice torinese si è legata ad un collega di trentatré anni in meno. Tra Louis e Valeria i rapporti sono buoni: l’attore ha recitato in un film con regia dell’ex fidanzata nel 2022.

“Per me anche l’amicizia è possibile dopo l’amore. Magari non subito, bisogna lavorarci un po’, ma la speranza che il rapporto si trasformi c’è. Dopotutto l’amore non è che una lunga amicizia: alla fine è quello che resta” ha affermato la sorella di Carla Bruni.

