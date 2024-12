Valeria Bruni Tedeschi è l’esempio di come spesso basti guardare alla carriera piuttosto che dilungarsi in elogi. Da attrice a regista, ma anche sceneggiatrice; innumerevoli talenti sono ascrivibili al suo percorso professionale e nel settore è senza dubbio tra le più stimate. Questa sera andrà in onda la sua intervista a Belve che, come di consueto quando si tratta del format di Francesca Fagnani, risulta ricca di retroscena e racconti anche molto diretti.

Valeria Bruni Tedeschi – stando alle anticipazioni – si è raccontata a tutto tondo nello studio di Belve. Al cospetto di Francesca Fagnani non si è fatta remore nel rivelare dettagli del suo vissuto, anche discutibili, come ad esempio i suoi trascorsi con le droghe. Stando alle anticipazioni riportate da Il Messaggero, l’attrice e regista ha spiegato come in gioventù abbia provato diverse sostanze ma senza però sfociare nella dipendenza.

Valeria Bruni Tedeschi a Belve: “Con l’eroina ho rischiato…”

“Ho provato un po’ tutto, ho fumato, ho provato la cocaina, l’eroina; ho provato l’MDMA. Da giovane ho provato ma non ho continuato”. Queste le parole di Valeria Bruni Tedeschi – come riporta Il Messaggero – che ascolteremo questa sera a Belve e in riferimento ai trascorsi con le droghe. “Con l’eroina ho rischiato… Ho trovato che fosse incredibile, meraviglioso e ho deciso di non provare mai più”. L’attrice avrebbe anche raccontato: “Avevo un mio fidanzato che era eroinomane e che è morto di eroina e una volta l’ho provata, e ho capito…”.