LA PIÙ BELLA DEL REAME/ Carol Alt brilla nel film diretto da Cesare Ferrario

Sequel de I miei primi 40 anni, uscito nel 1987, La più bella del reame arriva per la prima volta in Dvd con Mustang/RTI. Il film di Cesare Ferrario con Carol Alt è ispirato all’omonimo romanzo di Marina Ripa di Meana, incentrato su racconti e confessioni intime della scrittrice e attivista scomparsa nel gennaio del 2018.

Il lato oscuro della mia gemella, Rai 2/ Per il ciclo "Nel segno del giallo", oggi, sabato 1 luglio 2023

SINOSSI – Marina Ripa di Meana (Carol Alt), uno dei personaggi più noti della dolce vita romana, si trova in un albergo in Francia a finire il suo nuovo libro. In questo frangente, medita sui casi della vita sua e delle persone che la circondano. Ascolta le confessioni di un omosessuale in crisi, ricorda le nevrosi delle amiche e fa il punto sul suo difficile (ma saldo) matrimonio.

EMILY/ Il film sulla diversità e la storia della famiglia Brontë

Ne La più bella del reame Marina Ripa di Meana mette a nudo se stessa, senza alcun pudore. Carol Alt è straordinaria nei panni una bellissima donna della mondanità e mostra generosamente le sue grazie. C’è qualche dialogo un po’ forzato, se non inutile, ma Ferrario – qui anche nelle vesti di sceneggiatore – riesce a rispettare la traccia del romanzo, regalando allo spettatore una semplice ode alla bellezza. Impossibile non citare la bellissima fotografia firmata da Cristiano Pogany.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

Rosamunde Pilcher: La scrittrice scomparsa e l’amore, Canale 5/ Libri e inganni, oggi, giovedì 6 luglio 2023

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA