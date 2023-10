La principessa Leonor di Spagna giura sulla Costituzione: è l’erede al trono/ Papà Felipe VI: “Non sarai…”

La principessa Leonor di Spagna è l’erede al trono

La principessa Leonor, la primogenita di Felipe VI e Letizia, ha giurato alla Costituzione diventando ufficialmente l’erede al trono di Spagna. La principessa di Asturia, Leonor di Borbone, al Palazzo reale, è stata la protagonista di un momento storico per la Spagna giurando sulla Costituzione sotto gli occhi dei genitori che l’hanno guardata orgogliosi, pronti ad affiancarla nel suo cammino. “Chiedo agli spagnoli di credere in me”, le prime parole della principessa Leonor.

Amici 2023, Nicholas Borgogni: "Io non ci riesco..."/ Il duro sfogo sul rapporto con i genitori

“Mi impegno a rispettare e difendere la Carta e i principi democratici che essa illustra“, ha aggiunto l’erede al trono che, con la sua bellezza, ma anche con il suo atteggiamento semplice, ha già conquistato il cuore degli spagnoli.

Le parole di Felipe VI alla figlia Leonor

“Cara Leonor, non sarai sola nel tuo cammino. Troverai il sostegno necessario nella tua famiglia, come in quello del popolo spagnolo che saprà riconoscere la tua dedizione dimostrando incoraggiamento e affetto. Il tuo giuramento è l’espressione solenne dell’impegno di chi incarna la continuità della nostra monarchia parlamentare con i nostri principi democratici e valori costituzionali”. Queste le prime parole di re e papà Felipe VI, pronto ad aiutare la figlia durante il suo cammino.

Elisabetta, figlia di Paolo Villaggio: "Mi vergognavo del papà famoso…"/ "Invidiava il funerale di De Andrè"

Per la principessa Leonor che, grazie all’aiuto di mamma Letizia ha cominciato a percorrere la sua strada in modo più moderno, è l’inizio di una nuova fase della sua vita che la proietterà nel futuro della monarchia di Spagna.

LEGGI ANCHE:

Amici 2023, Giovanni Tesse: emerge un mondiale di latino, dopo l'ingresso/ É polemica: parla Todaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA