La Promessa/ Anticipazioni 11 marzo 2024: Maria e Salvador si sposeranno davvero? Lope è preoccupato

Anticipazioni La promessa puntata 5 marzo 2024

Nella puntata di oggi de La Promessa, lunedì 11 marzo, Lope cercherà di far ragionare Maria e Salvador. Il cuoco è molto preoccupato per la coppia che ancora deve affrontare gli strascichi del passato per poter ritrovare la serenità nel presente.

La decisione di sposarsi, dunque, potrebbe essere un azzardo che potrebbe mettere a repentaglio la vita di entrambi. L’ex soldato vive ancora una situazione tormentata a causa dei ricordi della guerra, e non sembra essere pronto al matrimonio con Maria che è molto fragile. Il momento non sembra quello dei migliori e gli amici della coppia sono tutti molto preoccupati per le loro sorti.

La promessa, anticipazioni del 5 marzo 2024: cosa succede oggi?

Nella puntata odierna, Maria e Salvador hanno deciso di sposarsi ma i loro colleghi sono molto preoccupati per questa decisione. L’ex soldato ha, infatti, cambiato idea diverse volte su di lei e non sembra pronto ad affrontare un passo così importante come il matrimonio. Inoltre, il terrore di quanto avvenuto in guerra lo tormenta ancora.

A cercare di far ragionare la coppia ci pensa Lope, che rischierà così di perdere la loro amicizia. Il cuoco è felice per loro, ma d’altro canto ha assistito al dolore di Fernandez nel momento in cui Salvador è partito. Inoltre, il matrimonio non sembra essere una buona idea anche per il cambiamento repentino che l’ex soldato ha avuto nei confronti di Maria che aveva precedentemente rifiutato. Cosa deciderà di fare la coppia?

La promessa: dove eravamo rimasti?

Nelle puntate precedenti, Simona e Candela si rendono conto che il denaro che danno a Don Carlos per le lezioni non è l’unico introito dell’insegnante. C’è qualcuno che nella tenuta gli dà dei soldi sottobanco, ma di chi si tratta? Le due cuoche cominciano ad indagare sulla questione e chiedono l’aiuto di Pia.

La governante può sfruttare la sua autorità per reperire informazioni più facilmente e, dunque, accetterà di aiutare le due cuoche. I segreti, però, non finiscono qui. Don Carlos, infatti, conosce già Simona che gli ha spesso chiesto di aiutarla a scrivere delle lettere. La ragazza, però, ha chiesto al maestro di mantenere il segreto perchè non vuole che Candela lo venga a sapere. Per quanto riusciranno a celare questa collaborazione confidenziale?











