La Promessa si è aggiudicata il titolo di soap più vista negli ultimi tempi in Italia, come di consueto su Canale 5 dove vengono trasmesse ogni pomeriggio le fiction più popolari. Ambientata a inizio Novecento in Spagna, la Promessa racconta le storie intricate di una famiglia nobile, con sotterfugi e segreti che coinvolgono tutti i personaggi. Dopo aver scoperto le anticipazioni della puntata precedente, vediamo cos’è successo nella puntata di lunedì 12 agosto?

Facciamo un breve riassunto, ricapitolando la trama de La Promessa, andata in onda su Canale 5 ieri. Margarita ha dato un consiglio a Manuel, dicendogli di provare a creare un matrimonio “di facciata” insieme a Jimena. Alonso scopre poi della malattia di Romulo dopo una conversazione con Pia, e dunque, lo consiglia a riposare. Curro ha regalato uno splendido gioiello a Martina, ma lei è rimasta indifferente dopo il dono. E poi, i protagonisti delle anticipazioni del 13 agosto: Jimena e Manuel. La prima si è allontanata da lui, anche se vuole salvare il loro matrimonio.

La promessa anticipazioni, puntata 13 agosto 2024: Manuel vuole che Jana chiarisca con Abel

Le anticipazioni de La Promessa di domani martedì 13 agosto sono piene di novità. Innanzitutto vediamo Teresa che si confida con Feliciano e lo spinge a dire tutta la verità rispetto a quello che è successo nell’incidente del padre, appoggiata anche da Simona. Manuel dice poi a Jana che è molto importante che lei chiarisca con Abel, ma succede il colpo di scena: lui le propone di sposarsi. Manuel decide poi di allontanarsi da Jimena, e lo fa scrivendole una lettera d’addio per la ragazza.

Spunta poi un’altra lettera d’addio, quella di Lope, che decide di scrivere ai servitori Curro e Martina, facendo innervosire Salvador, gelosissimo di questo rapporto. Successivamente, Curro scoprirà che Martina scappa via la notte, e decide dunque di affrontarla e capire come stanno davvero le cose tra loro due. Cosa ci riserveranno i prossimi episodi de La Promessa?

