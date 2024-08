Anticipazioni La Promessa, puntata 10 agosto 2024 su Canale 5

La Promessa, la soap opera spagnola campione d’ascolti torna con una nuova imperdibile puntata nel pomeriggio di Canale 5. Cosa succederà nella puntata in onda sabato 10 agosto 2024? Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano Jana confesserà ad Abel tutta la verità. La donna svuoterà il sacco rivelando al dottore di non averlo seguito a Cordoba perchè si è innamorata di Manuel. La verità di Jana non coglierà più di tanto di sorpresa Abel che comprenderà la donna. Intanto Jimena cambia atteggiamento con Manuel; dopo il tentativo fallito di seduzione, la donna inizierà a dimostrarsi comprensiva ed accogliente verso il marito, ma il suo cambiamento spiazzerà sia il marchese che i suoi genitori.

Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata 10 agosto 2024/ Mehdi ruba un bacio a Zeynep

Intanto Romulo ha avuto un malore: l’uomo sviene e viene soccorso, ma questo incidente consentirà ad Abel di scoprire che si è ammalato di una malattia polmonare molto grave.

La promessa anticipazioni 9 agosto 2024: Manuel chiude definitivamente con Jimena

Le anticipazioni de La Promessa di sabato 10 agosto 2024 sono incentrate principalmente sui personaggi di Jana, Abel, Jimena e Manuel. In particolare Jimena dopo aver cercato di sedurre invano Manuel scoprirà che per il marito non c’è più alcun desiderio di proseguire il loro matrimonio. Nonostante la dura e cruda verità, la marchesina farà consegnare dei tartufi bianchi al suo amato, ma questo comportamento insospettirà non poco Lujàn, ma anche Cruz e Don Alonso.

Anticipazioni The Family, puntata 10 agosto 2024/ Tolga cerca di rubare dei soldi, ma viene sorpreso da Leyla

Intanto stando alle anticipazioni de La Promessa preoccupano le condizioni di salute di Don Romulo che, dopo lo svenimento, viene visitato da Abel. Il dottore scoprirà che l’uomo è ammalato, ma nonostante la grave forma di malattia polmonare il maggiordomo non ha alcuna intenzione di smettere di lavorare. Riusciranno i colleghi a fargli cambiare idea facendolo così riposare? Intanto Curro si avvicinerà sempre di più a Don Alonso, che gli chiederà di accompagnarlo a Puebla de Tera per svolgere alcuni suoi affari.