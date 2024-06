La promessa, anticipazioni puntata 16 giugno 2024/ Simona rischia la vita?

Secondo le anticipazioni della nuova puntata domenicale di La promessa le condizioni di salute psicofisica di Simona destano preoccupazione generale. O almeno questo lo si rileva dal momento che alla ragazza é giunta la diagnosi di una forma di idropisia, una malattia per cui lei sarebbe considerata in pericolo di vita.

Endless love, anticipazioni puntata 16 giugno 2024/ Emir spara a Kemal e...

Il responso del bollettino medico darebbe quindi una diagnosi preoccupante. Tuttavia dal suo canto Jana potrebbe rappresentare un ruolo chiave per un barlume di speranza in favore alla giovane ammalata, tra le trame di La promessa. Nel dettaglio Jana si rende testimone del fatto che il medico con cui ha collaborato abbia curato un caso analogo a quello di Simona. Nel mezzo di un viaggio la stessa Jana scopre poi una passione reciproca che la vincola al nuovo amore, Manuel. I due sembrano non voler nascondere la loro attrazione reciproca e si spingono ad aiutarsi per la risoluzione del caso di Simona, che attende intanto una cura.

Beautiful, anticipazioni puntata 16 giugno 2024/ Douglas va a vivere dalla zia Steffy?

La promessa, si fa strada uno spiraglio di speranza per Simona

Quindi sulla base di un ciclo di cura di adrenalina a giuste dosi seguito da lei meticolosamente, Simona sembra presentare un quadro clinico in miglioramento. Mauro e Teresa si baciano, ma vengono colti in atteggiamenti intimi da Romulo, che quindi rimprovera il primo chiedendogli mantenere un low profile e la riservatezza dell’intimità. Lia accusa il barone di essere un molestatore, e lui la minaccia di ritorsioni. Successivamente, quindi, Pia decide di lasciare La Promessa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA