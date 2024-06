La promessa, anticipazioni puntata 15 giugno 2024/ Jana e Abel lasciano il convento!

Anticipazioni della puntata di oggi 15 giugno di La promessa: Martina e Antonio chiariscono sul loro sodalizio e…

Le anticipazioni della soap spagnola la promessa rivelano Jana e Abel intenti a giungere ad una tanto agognata via di fuga dal convento che li ospita. Martina e Antonio giungono poi alla decisione di prendersi una pausa sul loro rapporto intricato, anche per poter avere più tempo per discutere con calma mantenendo comunque una certa complicità.

Quindi, non possono mancare neanche gli aggiornamenti concernenti il fallimento nel piano di recupero del bambino di Pia da parte di Abel e Jana. Quest’ultimi si sarebbero auspicati di poter ricevere delle notizie in più sul caso del piccolo, rimasto irrisolto.

Jana e Abel, tra i protagonisti assoluti, si vedono ad un certo punto costretti a fare rientro a La promessa con un piano che molto presto li scoprirebbe indesiderati al ritorno alla tenuta spagnola dove é ambientata la soap.

La promessa: Abel realizza il sogno custodito nel cassetto e…

In preda alla gioia, poi, Jane riesce a concretizzare l’incontro con Abel tanto voluto. Ma l’accadimento avviene sotto gli occhi indiscreti di Manuel e non in forma top secret, come ci si sarebbe aspettati. E le importanti novità tra le trame di Endless love non finiscono qui.

Petra chiede a Feliciano se i domestici abbiano notizie del figlio di Pia, ma a quanto pare a La promessa nessuno riesce a sapere di più sul conto del piccolo.

Nel frattempo, inoltre, sembra che Donna Pia possa finalmente riabbracciare suo figlio. La donna chiede al suo medico di fiducia di poter rientrare al posto di lavoro per svolgere come di consueto la mansione che le spetta, a La promessa. Ma quale destino attende i protagonisti della soap spagnola?

