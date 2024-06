La promessa, anticipazioni puntata 6 giugno 2024/ Pia rischia la gravidanza e…

Prosegue l’appuntamento giornaliero di La promessa con la puntata in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 6 giugno 2024 e tra le anticipazioni si rileva un parto a rischio con al centro la protagonista femminile Pia.

Anticipazioni TV e streaming di La promessa, puntata 6 giugno 2024: un parto difficile é previsto per Pia e…

La soap opera spagnola di casa Mediaset continua tra le anticipazioni della puntata in onda oggi che vede Pia (María Castro) entrare in travaglio, con i ruoli della trama in subbuglio. Le cose, però, si complicano e sembra che il parto sia a rischio per l’incolumità del nascituro e che sia destinato a durare più del previsto tra i risvolti perlopiù negativi. Abel (Alejandro Vergara) chiede a Jana di fargli assistenza durante il parto della governante.

Anticipazioni puntata 6 giugno 2024, La promessa: MANUEL È GELOSO DI ABEL?

Tra le altre anticipazioni della soap La promessa, Manuel non riesce a togliersi dalla testa Jana e una misteriosa lettera giunge tra le trame della soap, intanto. A dispetto di quanto si sforzino, poi, tra le altre novità nello script della soap nel prosieguo degli appuntamenti di inizio giugno 2024 nessuno della servitù sembra riuscire a convincere il protagonista principale Salvador (interpretato dall’attore interprete Mario García) ad accettare i soldi devoluti nel paesino in una colletta convenuta per lui, affinché si sottoponga all’operazione prevista alla vista su esplicita indicazione medica.

Ma non é tutto. Perché tra una novità e l’altra tra le rinnovate trame della soap dal successo internazionale made in Spagna La Promessa, inoltre, arriva una lettera inaspettata dalla Casa Reale! Ma quale risvolto possa avere l’arrivo della sorpresa epistolare a quanto pare si direbbe ancora troppo presto da dirsi, o almeno per il momento.











