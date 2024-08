Parte una nuova settimana di soap, con le trame de La Promessa. La telenovela spagnola torna su Canale 5 ogni pomeriggio dalle 15.10 ma si può recuperare anche su Mediaset Infinity in streaming. Partiamo subito con le anticipazioni de La Promessa da lunedì 19 a domenica 25 agosto 2024. Nella puntata di lunedì 19 si part con un colpo di scena: la servitù si riunisce per inviare a Lope tutte le lettere raccolte, mentre Salvador è in trepidante attesa per scoprire se Maria Fernandez è ancora innamorata di lui. Cruz, intanto, svela a Feliciano e a Petra che il sergente sta indagando su di loro per scoprire la verità sulla morte del padre.

Curro decide invece di non partire per l’Inghilterra a studiare, ma Martina gli parla per fargli cambiare idea. Passiamo poi alle anticipazioni de La Promessa di martedì 20 agosto, con Curro che dice alla famiglia di non voler partire e di non frequentare più l’università. Cruz e Lorenzo si inalberano, mentre Alonso gli fa la proposta di lavorare come suo assistente. Dall’altra parte, Maria cerca di spiegare a Valentin che potranno rimanere solo amici, ma lui non riesce proprio a rassegnarsi. Jimena intanto ha una crisi davanti a Catalina, Curro e Martina, e minaccia di uccidere tutti.

La Promessa, anticipazioni: Jimena appicca un incendio per uccidere Catalina

Ed eccoci alle anticipazioni della puntata di mercoledì 21 agosto, in cui vedere invece il sergente Funes informare Feliciano e Petra della chiusura ufficiale delle indagini sul padre. Jimena intanto ha tenuto in ostaggio Catalina in una stanza, mentre Curro si scusa con il padre per aver deciso di non andare in Inghilterra. Le anticipazioni di giovedì 22 agosto de La Promessa, in onda ogni giorno su Canale 5, vediamo invece Jana, che scopre un incendio recandosi in camera di Jimena. Subito lei e Don Romulo salvano lei e Catalina, la quale è intossicata dal fumo e ha una grave ustione alla gamba.

Tutto le fa pensare che sia stata proprio Jimena ad appiccare il fuoco, ma non riesce a dirlo per il poco respiro nei polmoni. Nella puntata di venerdì 23 agosto, invece, si scopre l’arrivo alla Promessa dei Duchi de Los Fantes, che penano che Jimena stia solo passando un periodo di esaurimento nervoso per via del rapporto difficile coi marchesi. Catalina, intanto lotta tra la vita e la morte, mentre Jimena decide di andarsene dalla Promessa. Sabato 24 agosto andrà in onda la nuova puntata, che mostra Catalina in ospedale. La giovane è in via di guarigione. Nella puntata di sabato 25 agosto, invece, ci sarà un grande colpo di scena: Feliciano dirà a tutti che Petra è sua madre.