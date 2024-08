Non c’è tregua per La Promessa: la celebre soap spagnola andrà in onda anche oggi 15 agosto 2024, nonostante sia un giorno di festa. Invece delle consuete due puntate, ne andrà in onda solo una, sempre alle ore 15.10 dopo Beautiful. Le anticipazioni de La Promessa rivelano un epilogo scottante: Catalina vuole lasciare Pelayo, dopo i comportamenti che ha avuto nelle puntate precedenti, e decide quindi di chiudere definitivamente con lui. Sia come socia in affari, che come fidanzata, vuole allontanarsi del tutto, in particolare dopo il prezioso avvertimento della zia, che le aveva detto di stare attenta ai comportamenti del ragazzo.

Nonostante sembra apparentemente convinta, però, la marchesina è molto combattuta sul piano degli affari. È vero che Pelayo l’ha delusa profondamente, ma è anche vero che il business delle marmellate va a gonfie vele e le regala moltissime soddisfazioni. Nell’unico episodio de La Promessa, che andrà in onda a Ferragosto come di consueto su Canale 5, assisteremo ad un appuntamento breve ma pieno di colpi di scena. Protagonista della puntata è Catalina, che, come abbiamo visto, si trova divisa dalla scelta di lasciare per sempre Pelayo o continuare con lui il lavoro con le marmellate.

La Promessa, Catalina lascia Pelayo ma ha un ripensamento: il passo indietro

Catalina, memore delle parole della zia, ha deciso di chiudere con Pelayo. Il motivo? La donna non ha apprezzato che l’uomo di cui era innamorata abbia affidato le chiavi del magazzino dei domestici a Jeronimo, che è stato chiamato per dare un aiuto. Catalina non ha affatto apprezzato questo gesto decidendo di fare un grande passo indietro e chiudere ogni rapporto con il conte.

Di conseguenza, andrà da lui a comunicargli la decisione, anche se contro quanto suggeriva la zia, avrà un grandissimo ripensamento riguardo al business e tornerà sui suoi passi. Intanto, Pelayo continua a nascondere grandi segreti, come ad esempio l’alleanza con Cruz, insieme al quale vuole portarla via dalla tenuta. Non solo, un altro dei sotterfugi riguarda Jeronimo, che non è un semplice valletto ma un uomo d’affari con tanti, tanti interessi.

