La pupa e il secchione 2020/ Eliminati, diretta e ospiti: Giacobbo, Parietti e…

Martedì 28 gennaio, in prima serata su Italia 1, torna il divertimento con La pupa e il secchione 2020. Paolo Ruffini, in compagnia di Francesca Cipriani, condurrà la quarta puntata del reality che si preannuncia imperdibile. Le coppie che si sono formate finora dovrebbero essere quelle definitive. Dalle anticipazioni, infatti, non sono previsti ulteriori cambi. I ripensamenti delle pupe e dei secchioni, dunque, dovrebbero essere finiti. Le coppie continueranno ad essere le stesse fino all’ultima puntata. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Ben cinque ospiti arriveranno nella villa che ospita le pupe e i secchioni per giudicare le prova a cui le coppie ancora in gara dovranno sottoporsi. Ad animare la serata saranno Alba Parietti, Roberto Giacobbo, la ‘Marchesa’ Daniela Del Secco D’Aragona, lo YouTuber e musicista Mark The Hammer e la fitness model Roberta Carluccio.

LE PROVE DE LA PUPA E IL SECCHIONE 2020

Le coppie de La pupa e il secchione 2020, nella quarta puntata, dovranno affrontare quattro nuove prove. Nella Prova Trap in cui le pupe, i secchioni e i viceversa saranno aiutati da Mark The Hammer, dovranno scrivere un testo di una canzone del genere ed eseguirlo. Nella prova “Guida turistica”, tutti i concorrenti si caleranno nel ruolo di guide turistiche salendo a bordo dei bus turistici che girano per la città di Roma. Il giudice di questa prova sarà Roberto Giacobbo. Nella prova Twerk, Roberta Carluccio insegnerà ai concorrente l’arte del twerking. La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, infine, sarà il giudice della “prova stiro” e dovrà valutare la bravura delle coppie alle prese con i panni da stira. L’ospite del “Bagno di cultura“, infine, sarà Alba Parietti.

LA GELOSIA DI MAZZONI PER ANGELICA

Giunti alla quarta puntata, il rapporto tra le pupe e i secchioni e i viceversa, è diventato molto forte. Nel corso del nuovo appuntamento, così, Mazzoni non riuscirà a nascondere la propria gelosia nei confronti di Angelica. Quest’ultima, infatti, si avvicinerà al pupo Marco e il feeling che nascerà tra i due non lascerà indifferenze il secchione Mazzoni. Il rapporto tra Angelina e Marco comprometterà anche il feeling tra quest’ultimo e la Secchiona Maestri. Angelica, dunque, richierà d’incrinare il rapporto con Mazzoni ad un passo dall’ultima tappa? Lo scopriremo nel coso della puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA